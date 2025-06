Der strahlende Himmel über Santa Ponsa: Wettervorhersage für den 25. Juni 2025

Willkommen bei der heutigen Wetterprognose für die idyllische Gemeinde Santa Ponsa auf Mallorca. Freut euch auf einen strahlend sonnigen Tag unter einem fantastisch klaren Himmel. Mit mindestens 24.85ºC am frühen Morgen und einer erwarteten Tageshöchsttemperatur von beeindruckenden 31.64ºC, wird es ein perfekter Tag, um die wunderschönen Strände von Santa Ponsa zu genießen. Werfen wir einen detaillierteren Blick auf die Vorhersagen.

Temperaturen den ganzen Tag über

Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 25.75ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 31.51ºC, bevor es am Nachmittag wieder auf 29.07ºC abkühlt. Die Nacht bringt dann eine angenehme Temperatur von 24.85ºC mit sich - perfekt für einen abendlichen Spaziergang am Strand.

Gefühlte Temperaturen

Das Wetter auf Mallorca kann manchmal trügerisch sein, da die gefühlten Temperaturen oft von den tatsächlichen abweichen. Am Morgen wird es sich wie 25.61ºC anfühlen, aber mit dem Höhepunkt der Tagessonne könnte das Quecksilber gefühlt auf bis zu 32.1ºC klettern. Der Nachmittag wird sich etwas kühler anfühlen mit einer gefühlten Temperatur von 31.15ºC. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 25.64ºC mit sich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, können wir einen stabilen Wert von 1014 hPa erwarten. Die Luftfeuchtigkeit, oft ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden, wird bei mäßigen 43% liegen. Ein leichter Wind aus Richtung 165º wird mit 5m/s wehen und könnte in Böen auf bis zu 6.57m/s ansteigen. Aber seid unbesorgt, die Wolkendecke beträgt 0%. Auch die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null - ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur zum Sonnenbaden.

Das war unsere umfassende Wettervorhersage für Santa Ponsa am 25. Juni 2025. Vergesst nicht, Sonnenschutz aufzutragen und Wasser bei euch zu haben. Haltet euch kühl und genießt den sonnigen Tag unter dem klaren blauen Himmel. Bleibt sicher und habt Spaß!