Der Traum aller Sonnenanbeter - das Wetter in Cala Rajada, Mallorca am 25. Juni 2025

Am 25. Juni 2025 erlebt die idyllische Küstengemeinde Cala Rajada auf Mallorca einen Tag mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Das erfreuliche Wetterbild, charakterisiert durch einen klaren Himmel ohne Aussicht auf Regen, bereitet das perfekte Klima für angenehme Aktivitäten im Freien.

Temperaturen: Sommer pur

Mit Mindesttemperaturen um 24,25ºC und maximalen Höchstwerten, die bis auf 27,95ºC klettern, bietet Cala Rajada ideale Bedingungen für alle, die unter der Sonne des Mittelmeers entspannen möchten. Der Morgen begrüßt uns erwartungsgemäß mit 24,56ºC, steigt bis zum Tageshöhepunkt auf 27,73ºC an und kühlt sich am Nachmittag auf 27,19ºC ab. Die ruhigen Nächte präsentieren sich mit angenehmen 24,83ºC.

Gefühlte Temperaturen: Mediterran mild

Auch die gefühlten Temperaturen versprechen einen angenehmen Tag. Am Morgen werden wir ein Wärmegefühl von 24,95ºC verspüren, welches sich im Laufe des Tages auf 28,77ºC erhöhen wird. Am Nachmittag, wenn wir das thermische Maximum erreichen, werden wir ein angenehmes 28,82ºC spüren, um dann in einer beruhigenden, lauen Nacht bei 25,56ºC auszuklingen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Brise für die perfekte Bräune

Was den Rest der atmosphärischen Bedingungen betrifft, hat der Tag eine ausgewogene Kombination zu bieten. Mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% herrscht eine ausgeglichene Balance, die den Tag noch angenehmer macht. Zudem weht ein milder Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,6m/s aus der Richtung 112º und Böen bis zu 7,31 m/s. Die Wolkendecke bleibt klar bei 0%, mit keinerlei Regenprognose.

Alles in allem, ein Tag, den man nicht im Hotel verbringen sollte! Genießen Sie Cala Rajada in vollen Zügen mit perfektem Wetter für einen unvergesslichen Tag unter der mallorquinischen Sonne.