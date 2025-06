Wettervorhersage für Palma am 26. Juni 2025: Sonnenschein und klare Himmel

Zum Start in den Morgen erwartet uns in Palma am 26. Juni 2025 ein strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel. Dabei liegt die Temperatur bereits am Morgen bei angenehmen 23,43ºC und steigt im Laufe des Tages kontinuierlich an. Auch der Wind bleibt uns treu und weht mit einer Geschwindigkeit von 3.12m/s aus einem Winkel von 207º.

Temperaturen: Von mild bis heiß Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 23,43ºC am Morgen. Im Tagesverlauf erwarten wir ein Maximum von 31.16ºC und einen leichten Rückgang auf 30,87ºC am Nachmittag. Auch der Abend zeigt sich von seiner milden Seite mit 25.19ºC in der Nacht. Das Gefühl der Temperaturen Morgens erwarten wir ein Thermogefühl von 23.84ºC, das im Laufe des Tages mit 33.09ºC seinen Höhepunkt erreichen wird. Dieses Gefühl der Wärme wird auch am Nachmittag mit 33ºC weiterhin anhalten und uns in die Abendstunden begleiten, wo es in der Nacht auf 25.75ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum kontinuierlichen Sonnenschein gesellt sich ein stabiler Luftdruck von 1017 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 51% relativ niedrig und somit angenehm. Der Wind kommt mit 3.12m/s aus Richtung 207º und leistet uns mit Böen von 2.78m/s zusätzliche Erfrischung. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, während eine Wolkendecke von 0% für klaren Himmel sorgt. Freuen Sie sich auf einen sonnigen Tag in Palma mit idealen Bedingungen für jede Art von Outdoor-Aktivität. Ob Strandtag, Shopping-Trip oder einfach nur ein entspannter Spaziergang entlang der Uferpromenade - das Wetter am 26. Juni 2025 bietet beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Tag!