Eine perfekte Wohlfühl-Sommerstimmung in Sóller erwartet uns heute

Wir begrüßen den Sommer auf der wunderschönen Insel Mallorca und speziell in der malerischen Stadt Sóller. Am 26. Juni steht der Himmel klar und sonnig, ein perfekter Tag zum Genießen der sommerlichen Wärme des Mittelmeers. Die Temperaturen reichen von angenehm mild bis hin zu kräftig warm, perfekt für einen Strandtag oder eine Siesta unter einer Palme.

Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen

Der Tag beginnt mit einem angenehmen 23.37ºC am Morgen, steigt auf fast sengende 31.82ºC am Tag an und kühlt sich am Nachmittag auf 30.46ºC ab. Bei einer angenehmen Nachtemperatur von 24.56ºC bleibt genug Zeit, den Duft des Sommers einzuatmen und auf dem Boule-Platz oder bei einem abendlichen Stadtbummel zu genießen. Der Tag schafft mit diesem Temperaturverlauf eine perfekte Mischung aus Wärme und Frische, die Sie stets in perfekter Stimmung halten wird.

Wie fühlt man sich unter diesen sommerlichen Bedingungen wirklich?

Das Thermometer wird zwar auf bis zu 31.82ºC ansteigen, doch das thermische Gefühl wird uns eine etwas höhere Temperatur von 33.58ºC vortäuschen. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 23.88ºC, während es nachmittags auf bis zu 31.93ºC ansteigt und in der Nacht auf milde 24.82ºC absinkt. Wärme, Sonnenschein und eine leichte Brise werden dafür sorgen, dass Sie sich den ganzen Tag über mittendrin im malerischen Sommer von Sóller fühlen.

Atemberaubende Atmosphäre: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre wird mit einem Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 48% perfekt sein. Ein sanfter Wind von 5.06m/s wird aus einer Richtung von 53º wehen, mit Böen von 4.17m/s - gerade genug, um eine angenehme Erfrischung in der Sommersonne zu bieten. Die Wolkendecke wird bei null Prozent liegen und es gibt keine Chance auf Regen. Alles in allem können wir einen wunderschönen, klaren und sonnigen Tag in jeder Hinsicht erwarten.

Hier in Sóller bieten wir Ihnen nicht nur ein fantastisches Wetter, sondern auch ein außergewöhnliches Ambiente. Nutzen Sie diesen sonnigen Tag, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt zu machen. Genießen Sie Ihren Tag und das herrliche Sommerwetter in Sóller.