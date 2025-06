Wetterbericht Alcúdia, Mallorca für den 26. Juni 2025

In der wunderschönen Stadt Alcúdia auf der Baleareninsel Mallorca erwartet uns morgen, den 26. Juni 2025, ein Tag mit angenehmen Temperaturen und wenig Wolken. Der Himmel wird lediglich zu 17% bedeckt sein, ein paar flüchtige Wolken werden das strahlende Blau zieren. Wer seinen Urlaub in Alcúdia verbringt oder Plant, einen Ausflug in diese malerische Gegend zu unternehmen, hat gute Aussichten auf bestes Wetter.

Temperaturen des Tages Die Thermometer werden morgen interessante Werte liefern. Von einer minimalen Temperatur von 23.58ºC in der Nacht steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 25.66ºC. Der Morgen beginnt mit wohligen 24.77ºC, und zum Mittag erwarten uns angenehme 25.59ºC. Auch der Nachmittag bleibt behaglich warm mit 25.52ºC, bevor die Temperatur zur Nacht hin wieder auf 23.66ºC sinkt. Gefühlte Temperaturen Das Wetter ist jedoch nicht nur eine Frage von Thermometern und Zahlen, auch das gefühlte Klima ist entscheidend. Die morgendliche Temperatur wird sich wie 25.55ºC anfühlen, während es zur Mittagszeit mit 26.19ºC gefühlt etwas wärmer werden wird. Der Nachmittag wird sich mit 25.98ºC ähnlich anfühlen, und die Nacht wird angenehm mit einer gefühlten Temperatur von 24.09ºC ausklingen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auf den Barometern wird ein atmosphärischer Druck von 1019 hPa angezeigt, die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 76% liegen. Ein lauer Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.45 m/s und Böen von 7.25 m/s wird wehen, aus einer Richtung von etwa 44º. Es verspricht daher ein Tag voller frischer, klarer und gesunder Luft zu werden. Kurz gesagt, Alcúdia zeigt sich am 26. Juni von seiner besten Seite - Wettertechnisch. Also packen Sie Ihre Sonnencreme und genießen Sie einen strahlend sonnigen Tag auf Mallorca!