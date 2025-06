Wetterbericht für Cala Millor am 26. Juni 2025 - Sonnige Aussichten mit klarer Sicht

Die Wetterprognose für den 26. Juni 2025 verspricht einen Tag voller Sonnenschein in Cala Millor, mit nahezu klarem Himmel und milden Temperaturen. Die Sommerfreuden können also in vollen Zügen genossen werden, ob an den weiten Sandstränden oder beim romantischen Abendspaziergang im angenehm kühlen Seewind.

Angenehme Temperaturen von früh bis spät Die erwartete minimalste Temperatur liegt bei 23.05ºC in der Nacht und steigt am Tag auf angenehme 26.33ºC. Schon der Morgen empfängt Sie mit 23.94ºC, während die Temperatur tagsüber auf 26.2ºC klettert und am Nachmittag bei 25.34ºC verweilt. Gefühlte Temperaturen - Sanfte mediterrane Wärme Das thermische Gefühl verspricht einen milden Sommertag. Schon morgens erleben Sie eine Wärme von 24.66ºC. Tagsüber und am Nachmittag steigt das gefühlte Thermometer auf 26.2ºC bzw. 25.76ºC, wohingegen es nachts angenehm abkühlt auf 23.53ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Der perfekte Mix für einen sommerlichen Tag Ein optimaler Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 72% bieten die ideale Grundlage für einen angenehm ausgewogenen Sommertag. Dazu gesellt sich ein sanfter Wind, der mit 7.08m/s aus der Richtung 20º weht und Böen von bis zu 10.11m/s bringt. Keine Regenwahrscheinlichkeit und eine Wolkendecke von lediglich 6% garantieren einen nahezu wolkenfreien und sonnigen Tag. Genießen Sie also das mediterrane Wetter in vollen Zügen und lassen Sie sich von der Sonne verwöhnen.