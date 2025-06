Wettervorhersage für Port d'Andratx am 26. Juni 2025 - Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Für alle, die einen Ausflug nach Port d'Andratx planen und sich fragen, was das Wetter ihnen am 26. Juni bescheren wird, haben wir gute Nachrichten - es wird erwarten uns klare Himmel und gemäßigte Temperaturen. Genau das Richtige, um den Sommer auf Mallorca zu genießen.

Die Temperaturen im Überblick

Die erwarteten Temperaturen während des Tages variieren zwischen 24.9ºC am frühen Morgen und 27.27ºC als Höchsttemperatur. Während des Tages erwärmt sich die Luft auf etwa 26.84ºC, am Nachmittag wird es mit 27.03ºC geringfügig wärmer. Bei Nacht kühlt es auf angenehme 26.02ºC ab, perfekt für einen abendlichen Spaziergang entlang des Hafens.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Unsere Haut nimmt den Temperaturunterschied oftmals anders wahr als es auf dem Thermometer erscheint. Daher weisen wir Ihnen auch die gefühlten Temperaturen aus: Am Morgen bei etwa 25.67ºC, während des Tages klettern sie auf bis zu 28.82ºC und am Nachmittag sogar bis zu 28.99ºC. Zum Sonnenuntergang erreichen sie dann wieder die Marke von 26.02ºC.

Weitere Wetterdaten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und hält so für optimale Wetterbedingungen. Die Luftfeuchtigkeit von 73% sorgt für eine angenehme Brise von See und verhindert trockene Verhältnisse. Der Wind bläst mit Geschwindigkeiten von 5.08 m/s aus einer Richtung von ungefähr 9º und wird voraussichtlich Böen von bis zu 6.35 m/s erzeugen. Ideal für alle Segler, Surfer und Liebhaber von Wassersportaktivitäten. Zum Abschluss noch eine frohe Nachricht für alle, die keinen Regenschirm mitschleppen möchten - es gibt 0% Wolkendecke und somit auch 0% Regenwahrscheinlichkeit. Also packen Sie Ihre Badehose ein und bereiten Sie sich auf einen herrlichen Tag in Port d'Andratx, mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, vor. Genießen Sie Ihren Tag im Freien!