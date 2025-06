Glasklarer Himmel und sommerliche Temperaturen: Wetterbericht für Santanyí, 26. Juni 2025

Willkommen bei unserem Wetterbericht für Santanyí am 26. Juni 2025! Die idyllische Gemeinde kann sich auf einen sonnigen Tag unter klarem Himmel freuen. Mit Temperaturen von bis zu knapp 30 Grad Celsius zeigt sich der Sommer auf Mallorca von seiner besten Seite. Kein Wölkchen trübt die strahlend blaue Weite - die Wolkendecke beträgt 0%. Regen? Fehlanzeige! Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Temperaturen: Von angenehm bis hochsommerlich

Starten wir mit den Temperaturen. Die erfreuliche Vorhersage für den 26. Juni: Schon früh morgens kann man mit milden 23,23 Grad Celsius rechnen. Im weiteren Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 29,2 Grad Celsius - spätestens dann darf die kurze Hose aus dem Schrank geholt werden! Der späte Nachmittag bleibt mit 28,24 Grad Celsius weiterhin hochsommerlich. Nachts kühlt es dann auf immer noch angenehme 24,12 Grad Celsius ab.

Gefühlte Temperaturen: Etwas heißer als das Thermometer zeigt

Auch wenn das Thermometer morgens 23,23 Grad anzeigt, das thermische Gefühl wird bei 23,83 Grad Celsius liegen. Tagsüber darf man sich dann auf gefühlte 31,54 Grad Celsius einstellen - ein Pool oder der nahe gelegene Strand werden da zur Willkommens-Oase. Am Nachmittag fühlt es sich mit 29,81 Grad Celsius etwas weniger heiß an als zu Mittag und in der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei 24,55 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise unter der mallorquinischen Sonne

Etwas konstante Bedingungen erwarten uns beim Luftdruck: Er wird bei etwa 1017 hPa liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit wird indes 61% betragen. Aber was wäre ein Sommertag unter der mediterranen Sonne ohne eine leichte Brise? Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,68 m/s aus einer Richtung von etwa 44 Grad. Wir erwarten Böen von bis zu 7,39 m/s. So präsentiert sich das Wetter in Santanyí am 26. Juni 2025: Sonnig, warm und mit einer leichten Brise. Ideale Bedingungen, um den Sommertag in vollen Zügen zu genießen.