Wetterbericht: Erfrischender, klarer Himmel über Santa Ponsa, Mallorca

Einem wunderbaren, sonnigen Tag steht heute, am 26. Juni 2025, nichts im Wege in Santa Ponsa, einem malerischen Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca. Bei klarem Himmel und milden Temperaturen können sowohl Einheimische als auch Besucher sich auf einen entspannten Tag freuen. Die wärmeren Temperaturen am Nachmittag laden dazu ein, Zeit am Strand zu verbringen oder die herrliche Landschaft zu erkunden.

Wie werden die Temperaturen heute sein? Heute erwarten wir als minimale Temperatur angenehme 23.82ºC und als maximale Temperatur warme 29.61ºC. Am Morgen können wir mit 23.95ºC rechnen, im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf bis zu 28.64ºC. Der Nachmittag bleibt mit 28.94ºC weiterhin warm, und auch die Nacht bietet mit 25.14ºC mildes Wetter. Und wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird, liegt morgens bei 24.57ºC. Im Laufe des Tages steigt es auf 30.72ºC an und erreicht am Nachmittag sogar bis zu 31.08ºC. Auch die Nacht erscheint mit 25.9ºC noch recht mild. Und was ist mit Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind? Der Atmosphärendruck beträgt heute solide 1018 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite mit 2.94m/s aus Richtung 341º. In Böen kann er aber immerhin auf bis zu 3.4m/s ansteigen. Wer also eine Erfrischung in Form einer milden Brise genießen möchte, wird heute definitiv nicht enttäuscht.