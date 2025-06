Das Wetter in Cala Rajada für den 26. Juni 2025 – Unter dem klaren Himmel von Mallorca

In der malerischen Landstadt Cala Rajada auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca erwartet uns am 26. Juni 2025 ein fantastisches Wetter, trotz der Klarheit des Himmels. Mit minimalem Wolkenschleier werden alle Aktivitäten unter freiem Himmel ein Genuss sein, ob es sich um ein gemütliches Picknick im Park, eine Radtour entlang der Küste oder ein entspannender Tag am Strand handelt. Die Chancen auf Regen sind gleich null, also lassen Sie die Regenschirme zu Hause und genießen Sie den strahlend blauen Himmel.

Temperaturen: Ein Tag zum Genießen Die Temperaturen in Cala Rajada werden ideal sein, um die wunderschöne Umgebung zu genießen. Mit einer Mindesttemperatur von 23.69ºC und einer maximalen Temperatur von 25.15ºC ist es der perfekte Tag, um draußen zu sein und die strahlende Sommersonne zu genießen. Den Morgen beginnen wir mit 24.86ºC, während am Tag 25.02ºC zu erwarten sind. Am Nachmittag wird es 24.56ºC und in der Nacht ein angenehmes 23.76ºC sein, perfekt für einen abendlichen Spaziergang. Gefühlte Temperaturen: Perfekt ausbalanciert Das thermische Gefühl über den Tag hinweg wird den erwarteten Temperaturen entsprechen. Morgens fühlt sich das Wetter an wie 25.65ºC, mit einer leichten Abkühlung auf 25.64ºC gegen Mittag. Am Nachmittag wird uns das Gefühl einer Temperatur von 25.08ºC begleiten und in der Nacht sinkt sie auf ein angenehmes 24.31ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Nur eine leichte Brise Der atmosphärische Druck bleibt bei stabilen 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 79% liegt. Für den Wind haben wir eine relativ leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 7.55m/s in Richtung 19º und Böen von 10.45m/s, was zu einem leichten Wellengang auf dem Meer führt, perfekt für Segler und Windsurfer. Die Wolkendecke beträgt nur 10%, sodass der klare, blaue Himmel von der Sonne dominiert wird.