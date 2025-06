Sonniger Tag in Palma: 27. Juni 2025

Wenn Sie glücklich genug sind, diesen 27. Juni 2025 in Palma zu verbringen, werden Sie definitiv Sonnencreme benötigen. Denn der Wetterbericht verspricht einen Tag mit klarem Himmel. Von den frühen Morgenstunden bis spät in die Nacht erwartet uns Sonnenschein, wobei keinerlei Regen zu verzeichnen ist.

Märchenhafte Temperaturen für einen Tag am Strand

Hervorragendes Wetter mit einer minimalen Temperatur von 23.48℃ und maximalen Temperaturen von bis zu 31.9℃ werden für heute erwartet. Der Tag beginnt mit milden 23.69℃ am Morgen, steigt auf 30.96℃ am Tag und bleibt in den Nachmittagsstunden angenehm bei 29.11℃. In klaren Sommernächten kühlt es sich auf 24.48℃ ab, ideal für eine beruhigende Nachtruhe.

Das gefühlte Wetter

Kommen wir nun zum gefühlten Wetter - eine Kombination aus Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Morgens wird das Thermometer 23.92℃ anzeigen, während das Gefühl tagsüber bei 32.55℃ liegen wird. Für den Nachmittag werden 30.06℃ erwartet, und nachts wird es sich bei 24.89℃ wahrscheinlich richtig frisch anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der sanfte Wind

Dieser klare Sommertag wird von einem Atmosphärendruck von 1023 hPa begleitet, sowie einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Daher wird die Luft weder zu trocken noch zu feucht sein, sodass der Tag im Freien für Aktivitäten wie Wanderungen oder Besichtigungen ideal ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 5.83 m/s in Richtung 259º, und auch Böen von etwa 5.71 m/s sind zu erwarten. Alles in allem handelt es sich um einen perfekten Tag für Wassersportaktivitäten oder einfach zum Entspannen am Strand.

Kurzum, der 27. Juni 2025 ist der Inbegriff eines perfekten Sommertages in Palma. Packen Sie also Ihren Sonnenschirm ein und genießen Sie den sonnigen Tag unter dem klaren Himmel von Mallorca!