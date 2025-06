Perfekter Sonnenschein in Sóller: Wettervorhersage für den 27. Juni 2025

Ein strahlender Sommertag erwartet uns am 27. Juni 2025 in Sóller, einer malerischen Stadt an der Nordwestküste Mallorcas. Mit dem klaren Himmel, der über uns schwebt und uns eine uneingeschränkte Sicht auf das Naturschutzgebiet Sierra de Tramuntana ermöglicht, zeigt sich das Wetter auf der Insel von seiner besten Seite. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierteren Wetterinformationen werfen.

Temperaturschwingungen

In den frühen Morgenstunden können wir uns auf angenehme 23ºC freuen, die sich im Laufe des Tages zu einer maximalen Temperatur von 31.4ºC steigern werden. Am Nachmittag sinkt die Temperatur wieder leicht auf 28.65ºC, um in der Nacht schließlich auf 24.02ºC abzukühlen. Mit einer minimalen Temperatur von 22.76ºC und einer maximalen von 31.7ºC können wir uns auf einen exzellenten Sommertag in Sóller freuen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der eigentlichen Temperaturen fühlt sich das Wetter zu verschiedenen Tageszeiten etwas anders an. Morgens können Sie mit einem thermischen Gefühl von 23.18ºC rechnen, das im Laufe des Tages auf bis zu 32.68ºC ansteigen wird. Am Nachmittag und in der Nacht fühlt sich das Thermometer mit 29.11ºC bzw. 24.28ºC weiterhin angenehm an. Vergessen Sie nicht Ihren Sonnenhut!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt 1023 hPa, was auf stabiles Wetter hindeutet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% ist es nicht zu trocken und nicht zu feucht - einfach perfekt für eine Erkundungstour durch die malerischen Straßen von Sóller. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.31 m/s aus Richtung 291º, mit Böen, die bis zu 3.72 m/s erreichen können. Ziehen Sie also Ihre Wanderschuhe an und genießen Sie den Tag im Freien!