Strahlender Sonnenschein und klarer Himmel über Cala Millor

Freuen wir uns auf einen strahlend sonnigen Tag in Cala Millor am 27. Juni 2025. Laut aktuellen Wettervorhersagen wird uns der klare Himmel den ganzen Tag über erfreuen. Mit minimalen Temperaturen von rund 23.39ºC bis hin zu maximalen Werten von 27.58ºC bietet der Tag alle Voraussetzungen für perfekte Sommeraktivitäten. Der Morgen beginnt mit milden 23.72ºC, steigert sich zu 27.17ºC am Tag und erreicht am Nachmittag einen Höhepunkt von 27.21ºC. Doch auch die Nacht bleibt angenehm mit einer prognostizierten Temperatur von 24.97ºC. Wer also den Sommer am wunderschönen Strand von Cala Millor in vollen Zügen genießen möchte, dem steht nichts im Wege.

Eine detaillierte Betrachtung der Temperaturen Wenn wir uns die Temperaturen durch den Tag hinweg genauer ansehen, beginnt der Morgen mit einem angenehmen 23.72ºC, gefolgt von einem gemütlichen Aufstieg bis auf 27.17ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag erleben wir den wärmsten Teil des Tages mit 27.21ºC, ideal für eine Abkühlung im Meer. Die Nacht schenkt uns dann eine komfortable Temperatur von 24.97ºC, perfekt für einen abendlichen Spaziergang am Strand. Wie fühlen sich die Temperaturen tatsächlich an? Gemessen an den thermischen Empfindungen, fühlt sich die Temperatur morgens mit 24.11ºC ein wenig wärmer an als sie tatsächlich ist. Am Tag steigt das thermische Gefühl auf 28.22ºC und am Nachmittag spüren wir ein Maximum von 28.43ºC. In der Nacht erleben wir dann gefühlte 25.3ºC, was eine angenehme Brise für den späteren Abend verspricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 59% sind weitere Bestandteile dieses sonnigen Tages. Der Wind weht zudem mit 6.66 m/s aus Richtung 6º und erreicht bei Böen eine Geschwindigkeit von 10.21 m/s. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 steht einem sonnigen Tag in Cala Millor also nichts im Wege.