Ein Sommertag auf Mallorca: Wettervorhersage für den 27. Juni 2025 in Port d'Andratx

Ein prächtiger Sommertag erwartet uns am 27. Juni in Port d'Andratx! Mit klarem Himmel, sanfter Brise und idealen Sommertemperaturen ist dies eine Einladung, einen entzückenden Tag auf der schönen Insel Mallorca zu verbringen. Etwa, um durch die verwinkelten Gassen des Hafens zu spazieren, die Sonne auf den terrassenförmigen Hügeln zu genießen oder sich in einem der vielen Restaurants am Hafen niederzulassen und die lokale Küche zu genießen.

Temperaturen: Mildes mediterranes Klima

Das Thermometer wird uns angenehme Temperaturen von minimal 24.75ºC und maximal 27.58ºC anzeigen. Am Morgen starten wir bei etwa 24.83ºC und erwarten tagsüber eine Temperatur von 27.28ºC. Am Nachmittag hält die Wärme mit 27.16ºC konstant an und in der Nacht sinkt die Temperatur leicht auf 25.92ºC. Ein idealer Tag, um das kristallklare Wasser der Küste zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: Sommerliches Wohlgefühl

Selbst wenn die Anzeige der Thermometer milde Temperaturen verrät, lässt sich das wahre sommerliche Wohlgefühl, das auf der Haut spürbar ist, nicht in Grad Celsius ausdrücken. Das Thermometer zeigt zwar 24.83ºC am Morgen, aber sie fühlen sich eher wie 25.67ºC an. Am Tag steigt es auf 27.28ºC, fühlt sich aber wie ein gemütliches 29.15ºC an. Am Nachmittag ist es mit 28.95ºC immer noch warm, und in der Nacht sinkt es auf ein angenehmes 26.5ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine Inselbrise zum Verlieben

Es sind nicht nur die Sonne und die Temperatur, die das Wetter ausmachen. Unser Tag wird begleitet von einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 68%. Zudem erwartet uns eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 4.05m/s, die aus der Richtung 270º weht. Böen erreichen maximal 4.6m/s und erfrischen den heissen Sommertag. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, die Wahrscheinlichkeit für Regen ist also gleich Null: Sonnenschein satt ist garantiert!