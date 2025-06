Prächtiger Tag in Santanyí: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Heute gibt sich das Wetter auf der schönen Insel Mallorca von seiner besten Seite. Insbesondere in Santanyí, einem reizvollen Flecken Erde, lässt das Wetter keine Wünsche offen. Ideale Bedingungen für einen Spaziergang am Meer, eine Radtour über die Insel oder ein entspannendes Sonnenbad. Aber sehen wir uns das einmal genauer an.

Temperaturverlauf im Tagesüberblick

Die heutigen Temperaturen in Santanyí versprechen ein eindeutig sommerliches Erlebnis. Während die frischeste Temperatur des Tages mit angenehmen 23.31ºC in den Morgenstunden aufkommt, erwartet uns der Höhepunkt mit maximal 29.92ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag variieren die Temperaturen um erträgliche 27.86ºC und in der Nacht sinken sie moderat auf 24.8ºC ab.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Was allerdings für unseren Wärmeempfinden relevanter ist, sind die gefühlten Temperaturen. So beginnt der Tag erquickend mit einer gefühlten Temperatur von 23.65ºC. Auf dem Höhepunkt des Tages, am Mittag, wird eine gefühlte Temperatur von 30.78ºC erzielt. Am Nachmittag kühlt es sich auf 28.84ºC ab und in der Nacht wird ein einladendes 25.22ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird dieses ideale Wetter durch weitere angenehme Bedingungen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1022 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 49% liegt das Wetter durchaus im komfortablen Bereich. Die leichte Brise, die mit einem Durchschnitt von 6.14m/s weht und Böen von maximal 8.11m/s erreicht, sorgt für eine angenehme Erfrischung. Somit zeigt sich Santanyí heute von seiner besten Seite. Genießen Sie diesen wundervollen, klaren Tag!