Wetterbericht Santa Ponsa - 27. Juni 2025

Sehr geerhrte Leserinnen und Leser, ein strahlend blauer Himmel begrüßt uns heute auf Mallorca. Für Freunde der klaren Linien in der Wetterskala hat der Tag einiges zu bieten. Im beliebten Küstenort Santa Ponsa erwartet uns ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen für alle Tageszeiten. Ob Frühaufsteher, Nachmittagsausflügler oder Nachtschwärmer, der heutige Tag hat für alle Wetterfenster etwas zu bieten.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen sind heute optimal abgestimmt für sommerliche Aktivitäten. Die Quecksilbersäule schwankt lediglich zwischen 23,94 ºC in der Früh und einem Maximum von 29,3 ºC am Tag. Genau für den Morgenspaziergang erwartet uns eine Temperatur von 24,12 ºC, am Tag steigt sie weiter auf 29,06 ºC, um am Nachmittag auf 27,84 ºC zu sinken und in der Nacht schließlich bei angenehmen 25,11 ºC zu liegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen heute ein wenig über den tatsächlichen Messwerten. Am Morgen erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 24,78 °C, am Tag wird es wärmer mit einer gefühlten Temperatur von 30,83 °C. Auf den Nachmittag, wenn der Tag an seiner heißen Phase vorbei ist, sinkt das Thermometer auf gefühlte 29,32 °C um nach Einbruch der Dunkelheit bei angenehmen 25,63 °C zur Ruhe zu kommen.

Atmosphärische Bedingungen

Für den heutigen Tag ist ein Atmosphärendruck von 1023 hPa prognostiziert, und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf nur 58%. Der Wind bläst kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von 5,01 m/s in Richtung 275°, wobei Böen von bis zu 4,92 m/s erwartet werden. Neben der Abwesenheit von Wolken gibt es auch keinerlei Regenwahrscheinlichkeit, was den Tag zu einem idealen Kandidaten für jegliche Outdoor-Aktivitäten macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Santa Ponsa optimal für alle Sonnenanbeter und Outdoor-Liebhaber ist. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Schönheit dieser Insel und das herrliche Wetter zu genießen.