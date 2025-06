Sonnenklarer Himmel und angenehme Temperaturen – Das Wetter in Cala Rajada am 27. Juni

Das Wetter in Cala Rajada hält heute bereit, was man sich von einem sommerlichen Tag im Juni auf Mallorca erwartet. Die Wetterängste können beruhigt werden – der Himmel über dem beliebten Urlaubsort wird klar sein, keine Wolke ist zu sehen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Ein absolut perfekter Tag, um am Strand zu Entspannen und die mallorquinische Sonne zu genießen.

Temperaturen: Mild am Morgen, warm am Nachmittag

Von früh bis spät können sich Besucher und Einheimische auf angenehme Temperaturen freuen. Am Morgen erwachen wir zu milden 24.67ºC, welche sich im Laufe des Tages auf 26.05ºC steigern werden. Höhepunkt am Nachmittag wird bei herrlichen 26.73ºC liegen. Auch die Nacht verspricht mit 25.55ºC keine großen Temperatursprünge.

Gefühlte Temperaturen: Leichte Erhöhung am Nachmittag

Auch wenn die Temperaturen keinen extremen Schwankungen unterliegen, so gibt es dennoch Unterschiede bei den gefühlten Temperaturen. Morgens fühlt es sich wie 25.2ºC an, tagsüber wie 26.05ºC. Am Nachmittag gibt es dann einen Sprung auf 28.2ºC, was aber von den meisten als sehr angenehm wahrgenommen wird. Die nächtliche gefühlte Temperatur bleibt bei 26.01ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein perfekter Sommertag

Abschließend möchten wir Ihnen noch einige Informationen zur Gesamtatmosphäre geben. Der Atmosphärendruck wird bei stabilen 1023 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 66 Prozent. Beim Wind kann man von einer leichten Brise sprechen. Denn diese wird mit 6.43m/s aus Richtung 357º wehen und in Böen sogar auf 9.86m/s anschwellen.

Kurz gesagt, der 27. Juni in Cala Rajada wird ein perfekter Sommertag, an dem man das vielseitige Angebot der Region in vollen Zügen genießen kann. Ob ein Tag am Strand, eine Wanderung in den Bergen oder ein Stadtbummel – das Wetter ist auf Ihrer Seite.