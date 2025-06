Prächtiges Sonnenwetter in Palma! Das Gastspiel des Sommers auf Mallorca hat begonnen

Wie ein unbeschriebenes Blatt präsentiert sich der Himmel über Palma diesem Montag, den 28. Juni 2025. Klare Sicht und kein Wölkchen am Himmel den ganzen Tag. Die Inselbewohner und Besucher dürfen sich auf einen strahlenden Sommertag freuen. Der Sommer glänzt mit höchst angenehmen Temperaturen und bietet die perfekte Gelegenheit für eine Fahrradtour entlang der malerischen Küste oder für ein erfrischendes Bad im funkelnden azurblauen Wasser des Mittelmeeres.

Temperaturen bleiben beständig hoch

Uns erwartet ein Tag voller Hitze, Sonnenstrahlen und blauem Himmel. Die Minimum-Temperatur liegt bei 23.35ºC, während die Maximal-Temperatur auf 33.17ºC klettert. Den Tag beginnen wir mit milden 23.74ºC am Morgen. Im Laufe des Tages wird es heißer und wir können uns auf 32.56ºC freuen. Am Nachmittag bleibt das Thermometer bei 31.81ºC stehen und kühlt in der Nacht auf angenehme 26.02ºC ab.

Angenehmes thermisches Gefühl durch den Tag

Das thermische Gefühl liegt morgens bei 23.97ºC, tagsüber bei 32.91ºC und am Nachmittag bei 32.01ºC. In der Nacht entspricht das thermische Gefühl der realen Temperatur von 26.02ºC. Diese Werte ermöglichen es uns, den Tag in vollen Zügen zu genießen, ohne sich durch eine drückende Hitze gestört zu fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Ruhiges Sommerwetter

Der atmosphärische Druck liegt bei 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 39%. Keine Spur von Regen! Die leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 4.91 m/s kommt aus Richtung 247º und sorgt für das perfekte Wohlfühlklima. Böen bis zu 4.79 m/s können erwartet werden.

Lassen Sie uns diesen schönen Sommertag mit klarem Himmel und strahlender Sonne genießen! Auf Mallorca erwartet uns ein absolutes Sommerwetter zum Auftakt der Woche. Und denken Sie dran: Trinken Sie ausreichend und nutzen Sie die herrlichen Sonnenstunden für eine Siesta im Schatten!