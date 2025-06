Wetterbericht für Sóller, Mallorca – 28. Juni 2025

Das malerische Städtchen Sóller auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zeigt sich heute von seiner schönsten Seite. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die sowohl Urlauber als auch Einheimische erfreuen werden, ist der 28. Juni 2025 ein perfekter Tag, um die vielen Vorzüge dieser mediterranen Perle voll auszukosten.

Temperaturspektrum des Tages

Sóller empfängt seine Bewohner und Gäste bereits am Morgen mit angenehmen 23.42ºC. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 32.89ºC, um nachmittags leicht auf 31.39ºC abzukühlen. Nach Sonnenuntergang erwarten uns noch immer wohlige 25.29ºC, was den Tag perfekt ausklingen lässt. Das volle Temperaturrepertoire reicht im Laufe des Tages von einer minimalen 22.88ºC bis zur maximalen 33.47ºC.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Die gefühlten Temperaturen weichen nicht allzu sehr von den tatsächlichen Werten ab. Morgenfrühaufsteher können sich auf ein thermisches Gefühl von 23.62ºC freuen, während es mittags auf 32.83ºC ansteigt und nachmittags auf 30.85ºC abnimmt. In der Nacht bleibt das Thermometer konstant und bietet ein angenehmes Gefühl von 25.28ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag glänzt mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1023 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 36%. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 2.69m/s aus 297º Richtung und Böen erreichen maximal 2.7m/s. Begleitet wird das Ganze von einer Wolkendecke von 0%, was erneut das Versprechen eines Himmels ohne Wolken unterstreicht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%, sodass man getrost auch den Regenschirm zuhause lassen kann. Bald beginnt der Urlaub und das Wetter in Sóller für den 28. Juni klingt nach einer perfekten Einladung für all diejenigen, die sich eine Auszeit unter der mediterranen Sonne wünschen. Mit klarem Himmel und optimalem Temperaturspektrum zeigen sich die wunderbaren Bedingungen von Sóller, Mallorca.