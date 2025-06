Die Wetterprognose für Alcúdia am 28. Juni 2025

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen eine strahlend schöne Wetterprognose für den 28. Juni 2025 in Alcúdia zu präsentieren. Mit klarem Himmel ist der Morgen der perfekte Start in einen Tag, an dem die Sonne vom blauen Himmel scheint und perfektes Wetter zum Sonnenbaden oder für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Temperaturen des Tages Die Temperaturen sind durchgehend hoch, von der Frühe bis zum späten Abend. Dabei steigen die Temperaturen von 25,01ºC in der Früh auf ein Tagesmaximum von 30,6ºC. Zwischen Morgen und Abend erwarten wir minimal wärmer werdende Bedingungen von 25.28ºC bis zu 29.49ºC nachmittags und dann abendliche Temperaturen von rund 26.94ºC - perfekt für abendliche Spaziergänge oder gemütliches Beisammensein im Freien. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Auch wenn die Temperaturen bereits hoch sind, wird das thermische Gefühl noch ein bisschen wärmer sein. Bereits am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 25.59ºC haben. Im Laufe des Tages wird das gefühlte Thermometer bis auf 31.71ºC steigen, nachmittags sind dann noch angenehme 30.75ºC zu erwarten und in der Nacht wird es mit 27.67ºC gefühlter Temperatur noch angenehm mild bleiben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch in Sachen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 54 herrscht angenehmes, nicht zu schwüles Klima. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 5.88m/s aus Richtung 2º und bringt Böen von bis zu 5.86m/s mit - genug, um für eine angenehme kühle Brise zu sorgen, jedoch nicht stark genug, um Unannehmlichkeiten zu verursachen. Alles in allem verspricht der 28. Juni 2025 in Alcúdia ein perfekter Tag zu werden. Ganz gleich, ob Sie Pläne zum Sonnenbaden haben, einen Ausflug in die Natur vornehmen oder einfach nur spazieren wollen - das Wetter spielt mit! Genießen Sie den Sonnenschein und das prächtige Wetter!