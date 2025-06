Das Mallorca-Wetter am 28. Juni 2025: Herrlicher Sonnenschein in Cala Millor

Mit strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen zeigt sich das Wetter in Cala Millor von seiner allerbesten Seite. Unser beschaulicher Badeort erwartet am 28. Juni 2025 einfach herrliches Wetter mit einem klaren Himmel, der Urlauber und Einheimische gleichermaßen zum Baden und Sonnen einlädt.

Temperaturprognose: Angenehme Wärme den ganzen Tag

Bei diesem idealen Sommerwetter erwarten wir am Morgen milde 24.26ºC, die sich im Lauf des Tages auf angenehme 28.65ºC erwärmen. Am Nachmittag behalten wir praktisch die gleiche Temperatur bei 28.44ºC, bevor sie in der Nacht auf komfortable 25.99ºC sinkt. Hervorragende Bedingungen, um den Strand zu genießen oder durch unsere historischen Straßen zu schlendern.

Gefühlte Temperaturen: Die Sommerhitze im Griff

Noch besser ist, dass unser Körper diese Temperaturen als noch angenehmer wahrnehmen wird. Das thermische Gefühl wird morgens bei 24.49ºC liegen, tagsüber auf 29.68ºC ansteigen, nachmittags 29.62ºC erreichen und nachts bei 25.99ºC bleiben. Einfach perfekte Bedingungen, um die Sonne und Brise zu genießen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Perfekte Bedingungen für draußen

Der atmosphärische Druck liegt bei stabilen 1022 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 54%. Ideal für alle, die keine hohen Feuchtigkeitswerte mögen. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 3.87m/s bei 259º und kann in Böen auch 5.12m/s erreichen. Die Wolken bleiben uns fern, da die Wolkendecke bei 0% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Einfach ein perfekter Tag, um das Beste aus Cala Millor zu machen!