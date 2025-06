Strahlender Sonnenschein und klare Himmel in Port d'Andratx - Wetterbericht 28. Juni 2025

Bereiten Sie sich auf einen strahlenden und klaren Tag in Port d'Andratx vor! Lassen Sie Ihre Regenschirme zu Hause, denn heute dominiert der strahlende Sonnenschein und ein klarer, azurblauer Himmel die idyllische küstennahe Landschaft von Port d’Andratx, Mallorca. Es erwartet uns ein frischer Tag mit angenehmen Temperaturen und geringem Wind. Ob Sie eine entspannte Bootsfahrt planen oder einfach nur den mediterranen Lebensstil bei einem Kaffee an der Hafenpromenade genießen wollen, dies scheint der perfekte Tag dafür zu sein.

Temperaturen in Port d‘Andratx

Dieser klare Sommertag in Port d‘Andratx bietet ein angenehmes Temperaturgefühl. Die morgendliche Temperatur liegt bei etwa 25.54ºC, steigt dann tagsüber auf 28.3ºC an und erreicht am Nachmittag mit 28.72ºC ihren Höhepunkt. Auch in der Nacht bleibt es recht mild mit 27.37ºC. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 25.3ºC und die maximale wird 28.72ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen in Port d'Andratx

Die Hitze des Tages wird milder sein als die reinen Temperaturen vermuten lassen. Das thermische Gefühl wird morgens 26.16ºC betragen, tagsüber steigt es auf 30.03ºC, am Nachmittag auf 30.29ºC und in der Nacht wird es sich wie 28.83ºC anfühlen, verspricht angenehme Bedingungen zum Schlafen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Dies ist ein durchschnittlicher Wert, der für ein Gefühl der Frische und ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind wird konstant 4.36m/s aus nordwestlicher Richtung (318º) wehen, mit Böen von bis zu 4.2m/s. Dies sorgt für zusätzliche Kühlung und macht den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten mit der Sicherheit, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Die Wolkendecke ist ebenfalls klar mit einem Bewölkungsgrad von 0%.

Wir hoffen, Sie haben einen wunderbaren Tag in Port d'Andratx und denken Sie daran, sich angemessen zu schützen, da der klare Himmel und keine Wolkendecke eine hohe UV-Strahlung bedeuten können. Bleiben Sie sicher und genießen Sie diesen herrlichen Sommertag in vollen Zügen!