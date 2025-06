Strahlender Sonnenschein über Santa Ponsa am 28. Juni 2025

Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. In der idyllischen Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca dürfen wir uns auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen freuen. Wie wir gelernt haben, wird ein klarer Himmel vorherrschen, ohne eine einzige Wolke am Firmament und praktisch keine Chance auf Regen.

Wie wird die Temperatur sein?

Ob Sie ein Einheimischer sind oder Ihr Urlaub in Santa Ponsa verbringen, heute bietet das Wetter ausgezeichnete Bedingungen für Aktivitäten im Freien. Wir erwarten eine minimale Temperatur von 24.21ºC und eine maximale Temperatur von 30.66ºC. Die Temperaturen steigen stetig an, beginnend mit 24.51ºC am Morgen, steigend bis zu 30.6ºC tagsüber und 30.14ºC am Nachmittag. In der Nacht können wir eine merkliche Abkühlung auf 26.93ºC erwarten.

Wie wird sich das Wetter anfühlen?

Zusätzlich zu den tatsächlichen Temperaturen analysieren wir auch ständig das thermische Gefühl, das das Klima auf den menschlichen Körper hat. Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 25.03ºC liegen, steigt tagsüber auf 31.79ºC und erreicht am Nachmittag 31.1ºC. In der Nacht erwarten wir ein angenehm warmes thermisches Gefühl von 27.99ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Um das Wetterbild von Santa Ponsa heute vollständig zu machen, schauen wir uns noch den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen an. Der atmosphärische Druck liegt bei 1022 hPa. Wir rechnen mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 49%, also trocknen Sie Ihre Handtücher im Freien! Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.88m/s aus west-nordwestlicher Richtung (294º), mit Böen, die 4.99m/s erreichen können.

Viel Spaß, egal ob Sie einen Tag am Strand verbringen, die Stadt erkunden oder einfach nur die mallorquinische Sonne genießen. Genießen Sie das herrliche Wetter in Santa Ponsa!