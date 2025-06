Die Wettervorhersage für Cala Rajada am 28. Juni 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Liebe Wetterbegeisterte, die charmante Kleinstadt Cala Rajada auf unserer idyllischen Insel Mallorca präsentiert sich am 28. Juni 2025 mit absolut klarem Himmel. Keine einzige Wolke wird den azurblauen Himmel über dem glitzernden Mittelmeer trüben. Die Temperaturen werden ebenso angenehm sein, optimal um den Tag an einem der endlos scheinenden Strände zu verbringen oder die reizende Altstadt zu erkunden.

Erfrischende Temperaturen

Zunächst ein Blick auf die Temperaturen, die uns am 28. Juni erwarten. Die Mindesttemperatur wird 24.28ºC betragen, während die Höchsttemperatur bei angenehm warmen 27.51ºC liegen wird. Der Morgen startet mit erwarteten 25.16ºC, während am Tag die Temperatur auf bis zu 27.21ºC steigt. Der Nachmittag bleibt mit 27.45ºC ebenso warm, bevor die Temperatur zur Nacht hin auf immer noch angenehme 26.2ºC absinkt.

Angenehme gefühlte Temperaturen

Interessant ist zudem die gefühlte Temperatur - eine Kombination aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Morgens wird das Thermometer zwar 25.16ºC anzeigen, gefühlt werden es jedoch 25.61ºC sein. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf bis zu 28.77ºC, während sie nachmittags auf 29.04ºC ansteigt. Die Nacht bleibt mit einer gefühlten Temperatur von 26.2ºC angenehm kühl.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Wetterbedingungen. Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird 65% betragen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.62m/s aus Richtung 358º, mit Böen, die eine Geschwindigkeit von 5.43m/s erreichen können. Alles in allem präsentiert sich das Wetter in Cala Rajada am 28. Juni 2025 als optimaler Tag für alle Outdoor-Aktivitäten.