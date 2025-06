Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Sóller

Der himmlische Kurort Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca präsentiert sich heute mit klarem Himmel und angenehmen sommerlichen Temperaturen. Hervorzuheben hierbei ist die beständige Wetterlage mit minimaler Niederschlagsrisiken und idealem Luftdruck.

Temperaturen des Tages

Wie aus der Glasflasche, so verzeichnet der heutige Tag eine minimale Temperatur von 24.11ºC, während das Thermometer am Nachmittag die Marke von satten 35.08ºC erreichen wird. Besonders am Morgen mit leicht frischeren 24.73ºC und zur Nachtzeit mit moderaten 25.36ºC lässt es sich in Sóller hervorragend aushalten. Der Höhepunkt des Tages erwartet uns zur Mittagszeit mit einer vorausgesagten Temperatur von etwa 34.52ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen aufgrund der tatsächlichen Feuchtigkeit liegen jedoch etwas anders: Morgens fühlt es sich etwa 24.69ºC warm an, während es zur Mittagszeit bis auf gefühlte 34.39ºC hinaufklettert. Am Nachmittag bleibt das Thermometer bei 33.69ºC stehen und zur Nacht erreichen wir ungefähr 25.75ºC. Keine drastischen Unterschiede zur tatsächlichen Temperatur, was lediglich für eine leichte Brise sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein interessantes Detail am Rande ist der atmosphärische Druck, der bei etwa 1020 hPa liegt, sowie die Luftfeuchtigkeit, die sich bei angenehm trockenen 32% einpendelt. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von etwa 1.9m/s aus Richtung 339º, und Böen könnten bis zu 3.27m/s erreichen. Es ist eine Situation, die für die Jahreszeit typisch ist und keine großen Überraschungen mit sich bringt.

Zum Abschluss, die Wolkenbildung zeigt keinen erkennbaren Niederschlag, die Decke ist bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt ebenfalls bei 0, was einen klar strahlenden Himmel über Sóller sicherstellt. Ein perfekter Tag, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen!