Strahlender Sonnenschein und klare Himmelszustände prägen den Tag in Cala Millor

Der 29. Juni 2025 verspricht in Cala Millor, Mallorca den Bewohnern und Urlaubern ein erstklassiges Wettererlebnis. Bei klarer Himmelszustand und strahlendem Sonnenschein können sich die Besucher auf einen makellosen Tag freuen. Die tropische Insel zeigt sich von ihrer besten Seite: mild, sonnig und absolut hinreißend.

Temperaturen: Von mild zu warm

Der Tag beginnt angenehm mit einer Morgen-Temperatur von 24.92ºC, die sich gegen Mittag auf 28.21ºC erwärmt. Der Nachmittag bleibt mit 27.83ºC leicht warm, während die Nacht einen milden 25.77ºC erreicht. Die Mindesttemperatur des Tages liegt bei 24.71ºC und das Maximum klettert auf angenehme 28.63ºC.

Gefühlte Temperaturen: Komfortabel bei Tag und Nacht

Das thermische Gefühl, das die tatsächliche menschliche Wahrnehmungen der Kälte oder Hitze berücksichtigt, bleibt ebenfalls im angenehmen Bereich. Morgens wird eine gefühlte Temperatur von 25.24ºC erwartet, die sich tagsüber auf 29.65ºC erhöht. Am Nachmittag fühlt sich das Wetter mit 29.1ºC immer noch wohl an, und auch in der Nacht bleibt es mit 26.18ºC angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein ruhiger Tag in Cala Millor

Der Luftdruck ist mit 1020 hPa stabil, was auf das ruhige und klare Wetter hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 3.88m/s in Richtung 46º, mit Böen von bis zu 4.7m/s. Obwohl der Himmel klar ist, bleibt die Wolkendecke bei 0%, was darauf hinweist, dass es keinen Niederschlag geben wird. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was den Tag perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten macht.

Insgesamt können wir uns auf einen angenehmen Tag in Cala Millor freuen. Der 29. Juni 2025 wird ein weiterer glorreicher Tag in unserem schönen Urlaubsparadies sein.