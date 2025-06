Erfrischender Klarer Himmel erwartet in Port d'Andratx

In der malerischen Bucht von Port d'Andratx kündigt sich ein Tag an, der gleichermaßen sonnenverwöhnt und erfrischend werden soll. Die Wetterprognose verspricht uns einen Tag mit klarem Himmel und Temperaturen, die den perfekten Rahmen für Aktivitäten an der frischen Luft schaffen.

Temperaturen im angenehmen Bereich

Die Temperatur lässt heute nichts zu wünschen übrig. Mit einer minimalen Temperatur von behaglichen 26.19ºC starten wir in den Tag und erreichen während der heißesten Stunden des Tages respektable 29.52ºC. Die genauen Vorhersagen lauten: Morgens 26.19ºC, tagsüber 28.85ºC, am Nachmittag 29.29ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf angenehme 27.2ºC.

Gefühlte Temperaturen für den rundum Wohlfühlfaktor

Die gefühlten Temperaturen sind besonders wichtig, da sie uns eine genaue Vorstellung davon geben, wie das Wetter tatsächlich empfunden wird. Am Morgen können wir eine gefühlte Temperatur von 26.19ºC erwarten, tagsüber steigt dieser Wert auf bis zu 31.08ºC. Im Laufe des Nachmittags klettert die gefühlte Temperatur auf 32.05ºC, während sie in der Nacht auf eine noch angenehme 29.48ºC sinkt.

Perfekte Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen tragen auch andere Faktoren zu unserem Wohlbefinden bei. Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei moderaten 62. Was den Wind betrifft, so können wir uns auf eine leichte Brise freuen - die Geschwindigkeit wird voraussichtlich 4.67m/s in Richtung 319º betragen, mit Böen von 4.64m/s. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, was bedeutet, dass uns ein strahlend blauer Himmel erwartet, und auch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0 - also alles in allem perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten.