Heute: Kristallklarer Himmel und angenehme Temperaturen in Santanyí

In Santanyí erstrahlt der Himmel heute in voller Klarheit. Die Einwohner und Besucher der Region können sich auf einen Tag mit sommerlicher Wärme und strahlendem Sonnenschein einstellen, da die Bedingungen für einen klaren Himmel perfekt sind. Von Morgen bis Abend präsentiert sich das Wetter in Santanyí von seiner besten Seite.

Temperaturen: Von morgendlichen 24.73ºC bis hin zu maximalen 31.23ºC

Die Temperaturen starten bei angenehmen 24.73ºC in den frühen Morgenstunden und steigen im Verlauf des Tages bis zur maximalen Temperatur von 31.23ºC an. Ein perfekter Tag, um die Schönheit von Santanyí zu erleben. Am Morgen können wir eine Temperatur von ungefähr 25.08ºC erwarten, tagsüber wird sie auf 31.02ºC klettern, und am Nachmittag wird sie sich bei 29.86ºC einpendeln. In der Nacht können wir uns auf eine angenehm frische Temperatur von 26.16ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen: In der warmen Sommersonne Mallorcas

Nicht selten weicht die gefühlte Temperatur von der eigentlichen Temperatur ab. Heute wird uns Mallorca jedoch mit sehr angenehmen Bedingungen verwöhnen. Das thermische Gefühl wird morgens 25.39ºC sein, was eine wunderbare leicht kühle Brise bedeutet, um den Tag zu beginnen. Tagsüber wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 32.08ºC anzeigen, eine perfekte Bedingung, um den kristallklaren Himmel in vollen Zügen zu genießen. Am Nachmittag leicht abkühlend auf 31.16ºC und nachts stabilisierend bei 26.16ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine entspannte Atmosphäre

Das Wetter in Santanyí wird durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 47 reguliert. So können sowohl Einheimische als auch Urlauber ein ausgewogenes Klima genießen. Mit einem erfrischenden Wind, der mit 3.88m/s aus 173º Richtung bläst und Böen von bis zu 4.33m/s, sorgt für eine angenehme Abkühlung vom sommerlichen Sonnenschein. Cloudye Verhältnisse? Nicht heute - die Wolkendecke beträgt 0%, und auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Ein traumhafter Tag steht den Bewohnern und Gästen von Santanyí bevor.