Bezaubernder sonniger Tag erwartet in Santa Ponsa auf Mallorca

Es wird ein traumhafter Tag in Santa Ponsa, einer idyllischen Gemeinde an der Westküste Mallorcas, erwartet. Wie unsere neuesten Wetterdaten zeigen, wird der Himmel klar sein und die Sonne wird ununterbrochen strahlen. Bei solchen Bedingungen ist es ideale Zeit für Strandaktivitäten, Bootsfahrten oder einfach nur, um eine ruhige Zeit am Pool zu verbringen.

Tagesverlauf der Temperaturen Die Temperaturen für den heutigen 29. Juni sind sehr angenehm. Beginnend mit einer morgendlichen Temperatur von 25.54ºC, werden wir bis zum Tageshöhepunkt auf 30.82ºC steigen. Am Nachmittag erwarten wir leichte Spitzenwerte von 31.11ºC, wobei die Temperaturen in der Nacht auf 26.69ºC abkühlen. Die Extremwerte für den Tag liegen bei einer minimalen Temperatur von 25.28ºC und einer maximalen Temperatur von 31.95ºC. Komfortable Thermische Gefühle Trotz der hohen Temperaturen wird der Tag überwiegend komfortabel bleiben. Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird, wird morgens bei 25.79ºC liegen, tagsüber bei 32.32ºC, am Nachmittag leicht ansteigen auf 33.21ºC und in der Nacht abkühlen auf 28.55ºC. Genießen Sie die angenehme Meeresbrise und vergessen Sie nicht, sich regelmäßig abzukühlen! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen Auf der technischen Seite beträgt der atmosphärische Druck für den Tag 1020 hPa mit einem angenehmen Luftfeuchtigkeitsgrad von 50%. Es wird eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 3.45 m/s in Richtung 294º erwartet, wobei Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.68 m/s auftreten können. Bei einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% ist es der perfekte Tag, um die Sonne zu genießen. Genießen Sie also das schöne Wetter in Santa Ponsa und vergessen Sie nicht, sich mit angemessener Sonnenschutzmittel zu schützen. Lassen Sie uns den Sommer in vollen Zügen genießen und die atemberaubenden Landschaften, die Santa Ponsa zu bieten hat, erkunden.