Detaillierte Wettervorhersage für Palma am 30. Juni 2025

Ein sonniger Tag erwartet uns an diesem 30. Juni 2025 in Palma, Mallorca, mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die fast die 33 Grad-Marke erreichen. Ein perfekter Tag, um die atemberaubenden Strände und faszinierenden Sehenswürdigkeiten von Palma zu genießen. Ob Sie sich auf den Weg zum berühmten Strand von Magaluf begeben oder die beeindruckenden architektonischen Meisterwerke wie die Kathedrale Le Seu und das Almudaina-Palast besichtigen möchten, das Wetter wird auf Ihrer Seite sein.

Temperaturen wie aus dem Bilderbuch

Mit einer minimale Temperatur von 24,29ºC und einer Höchsttemperatur von 32,77ºC, kündigt sich der Tag als ausgesprochen warm an. Morgens erwarten wir 24,76ºC, was auf einen milden Start in den Tag hinweist. Diese Zahl steigt bis zum Mittag auf 32,02ºC, um uns einen strahlend warmen Tag zu bescheren. Am Nachmittag, wenn die Sonne ihre nächsten Winkel erreicht, prognostiziert unsere Vorhersage 30,96ºC und später in der Nacht ein mildes 26,33ºC.

Gefühlte Temperaturen lassen die Haut prickeln

Denken Sie daran, dass die gefühlten Temperaturen manchmal von den tatsächlichen abweichen können. So werden wir morgens 24.94ºC fühlen, tagsüber 32.87ºC, nachmittags 31.81ºC und nachts 26.33ºC. Das bedeutet, dass der Tag genau so erscheint, wie er sich anfühlt - großartig zum Sonnenbaden oder Joggen entlang der wunderschönen Strandpromenade.

Druck, Feuchtigkeit und Wind machen das Wetterbild komplett

Zur Ergänzung unserer Berichte gibt es den atmosphärischen Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Der Luftdruck beträgt 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 43%, was uns einen vergleichsweise trockenen Tag verspricht. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 4.88m/s beleben und kommt dabei aus Richtung 234º mit Böen bis zu 3.66m/s. Und zur Krönung des Ganzen: Wir erwarten eine Wolkendecke von 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie den Tag!