Prächtiger Sommertag mit klarem Himmel in Sóller am 30. Juni 2025

Sonnenschein und blauer Himmel erwarten die Bewohner und Besucher von Sóller auf Mallorca. Der 30. Juni 2025 verspricht ein ausgezeichneter Tag mit idealen Bedingungen für Ausflüge und Strandaktivitäten zu werden, während man die wunderschönen Landschaften und das mediterrane Ambiente genießt. Mit klarer Himmelsbedeckung und einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent, ist es der perfekte Tag, um die Sonneninsel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein

Am heutigen Tag wird die Temperatur in Sóller einen angenehmen Bereich zwischen 24.16ºC und 34.74ºC erreichen. Am Morgen erwartet uns ein erfrischendes 25.16ºC, am Mittag hingegen wird es mit 34.26ºC am heißesten sein. Am Nachmittag kann man eine leichte Abkühlung mit 33.06ºC erwarten und in der Nacht fällt die Temperatur auf 25.94ºC.

Gefühlte Temperaturen - Komfort inmitten der Hitze

Mit Blick auf die gefühlten Temperaturen in Sóller, verspricht der Tag ein angenehmes Klima. Am Morgen fühlen sich die 25.16ºC wie 25.19ºC an, während die Tagestemperatur von 34.26ºC sich wie 34.88ºC anfühlt. Nachmittags wird die gefühlte Temperatur bei 33.66ºC liegen und in der Nacht bei 26.29ºC. Also, trotz der kräftigen Sonne, sorgen die angemessenen Feuchtigkeitswerte und die lauen Winde für angenehme Bedingungen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind schaffen eine angenehme Atmosphäre

Die Atmosphäre in Sóller präsentiert sich an diesem Tag friedlich und angenehm, mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 36%. Der Wind weht mild mit einer Geschwindigkeit von 2.31m/s in Richtung 297º und Böen von 2.57m/s. Eine solche Kombination von meteorologischen Bedingungen sorgt für eine einladende und komfortable Umgebung, um die Schönheiten und Genüsse der Insel zu genießen.

Hier in Sóller zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite und macht Mallorca zu einem wahren Sommerparadies. Der Himmel ist so klar wie ein Kristall und lädt dazu ein, die warmen Strahlen der Sonne unter dem azurblauen Himmel zu genießen. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille und den Sonnenschutz ein und genießen Sie diesen prachtvollen Sommertag.