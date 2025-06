Strahlender Tag in Alcúdia: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Ein sonniger Tag wartet auf uns in Alcúdia, denn das Wetter lädt dazu ein, die Schönheit dieser Ecke von Mallorca voll und ganz zu genießen. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, charakteristischen Werten für Ende Juni auf der Insel, verspricht der Tag, strahlend zu sein und uns zu animieren, die bezaubernden Landschaften und Strände von Alcúdia zu erkunden.

Kühler Morgen und warme Nachmittage auf Alcúdia

Die Temperaturschwankungen werden in Alcúdia auf moderate Weise wahrgenommen. Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 25.63ºC am Morgen und steigt allmählich an, um mittags ihren Höhepunkt mit 31.2ºC zu erreichen. Am Nachmittag bleibt das Thermometer bei etwa 30.91ºC stabil und fällt in der Nacht auf etwas kühlere 27.49ºC ab. Der Temperaturbereich liegt dabei zwischen einer Mindest- von 25.27ºC und einer Maximale von 31.45ºC.

Das Gefühl der Wärme begleitet uns den gesamten Tag

Wie wir alle wissen, entspricht die tatsächliche Temperatur nicht immer dem, was wir auf der Haut spüren. In Alcúdia wird das thermische Gefühl morgens bei etwa 25.95ºC liegen, während es tagsüber auf 32.18ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es leicht auf 31.91ºC abfallen und nachts wird es uns bei etwa 28.21ºC halten.

Hochdruck und moderate Luftfeuchtigkeit prägen den Tag

Der atmosphärische Druck für heute steht stabil bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%, was für ein angenehmes Gefühl von Wärme und Trockenheit sorgt. Der Wind weht aus Richtung 24º Grad mit einer Stärke von 5.14 m/s und Böen von bis zu 3.53 m/s. Was die Bewölkung betrifft, so deutet alles darauf hin, dass der Himmel klar bleibt - die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit für heute ist ebenfalls 0%.

Machen Sie das Beste aus diesem herrlichen Tag in Alcúdia - gehen Sie an den Strand, erkunden Sie die Naturschönheiten oder entspannen Sie einfach bei einer Tasse Kaffee in einem der charmanten Cafés der Stadt. Und denken Sie daran, gut hydratisiert zu bleiben und Sonnenschutz zu verwenden, vor allem in den heißesten Stunden des Tages!