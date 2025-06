Sonniger Tag in Cala Millor: Perfektes Wetter zum Genießen

Das Wetter auf Mallorca ist immer eine verlässliche Konstante und in Cala Millor ist es nicht anders. Auch am 30. Juni dieses Jahres verspricht der Wetterbericht wieder einen Tag unter strahlend blauem Himmel, genau so, wie wir es lieben. Mit Temperaturen, die zwischen angenehmen 24.7ºC und sommerlichen 28.96ºC schwanken, steht einem perfekten Strandtag nichts im Wege. Und das Wichtigste dabei: Keine Regenwolke ist weit und breit in Sicht.

Kühle Morgen und sonnenverwöhnte Tage Bereits mit dem ersten Tageslicht steigen die Temperaturen auf angenehme 24.93ºC, bevor sie am Tag auf ein sommerliches 28.64ºC klettern. Aber auch der Nachmittag bleibt uns mit 28.52ºC wohlgesonnen. Und selbst nach Sonnenuntergang kühl es nur auf angenehme 26.33ºC ab. Fühlen Sie die Wärme: Das thermische Gefühl heute Das tatsächlich gefühlte Wetter ist oft mindestens genauso wichtig wie die gemessenen Temperaturen. Glücklicherweise liegt das thermische Gefühl morgens bei 25.18ºC und steigt tagsüber auf 29.2ºC, am Nachmittag sogar auf 29.27ºC. Nachts kühlt es sich lediglich auf 26.33ºC ab. Ein wahrhaft sommerlicher Tag, ideal für Outdoor-Aktivitäten und lange Strandspaziergänge. Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die meteorologischen Bedingungen versprechen ebenfalls einen optimalen Sommertag. Mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 50% ist das Wetter ideal für alle, die den Tag im Freien verbringen möchten. Der Wind wird mit 4.07m/s aus Richtung 136º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 3.48m/s. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ebenso. Ein perfekter Tag, um draußen zu sein und das außergewöhnlich gute Wetter zu genießen.