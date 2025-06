Blauer Himmel und sommerliche Temperaturen erwartet in Port d'Andratx für den 30. Juni 2025

Der charmante Hafen von Port d'Andratx verspricht, von den goldenen Strahlen der Sonne erhellt zu werden, da die meteorologischen Götter einen klaren Himmel und bezaubernde Temperaturen für den 30. Juni 2025 vorhergesagt haben. Mit fein abgestimmten Merkmalen wie einer minimalen Temperatur von 26.49ºC und einer maximalen Temperatur von 29.89ºC wird der Tag so beschwingt wie eine Symphonie sein, die vom Dirigenten des großen Kosmos dirigiert wird.

Temperatur-Extravaganz den ganzen Tag

Beginnen Sie den Tag mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 26.49ºC. Während Sie durch den Tag segeln, können Sie einen Temperaturhöhepunkt von 29.19ºC um die Mittagszeit erleben, der bis auf 29.46ºC am Nachmittag steigt. Der Abend hüllt Port d’Andratx in eine gemütliche Temperatur von 27.63ºC ein, die die perfekte Kulisse für ein romantisches Abendessen am Ufer bietet.

Gefühlte Temperaturen - Wecken Sie Ihre Sinne

Das Thermometer mag gewisse Werte anzeigen, doch wir wissen alle, dass das "gefühlte" Wetter oft eine ganz andere Geschichte erzählt. An diesem bemerkenswerten Tag können Sie erwarten, morgens 26.49ºC zu fühlen, die wachsen und bis auf 30.59ºC tagsüber und 31.01ºC am Nachmittag steigen, um dann wieder auf behagliche 29.42ºC in der Nacht zu fallen. Ein Tag, der alle Ihre Sinne berührt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und die flüsternden Winde

Ihr Wohlbefinden wird mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einem gemäßigten Luftfeuchtigkeitsanteil von 55% optimiert. Für die Liebhaber der Meeresbrise hat der Wind einen leisen Flüsterton von 2,7 m/s aus 279º und wird mit Böen von 2,33 m/s durch Ihren Tag tanzen. Der Himmel bleibt ydillisch klar ohne eine Spur von Wolken, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, was den Tag zu einem wahren Fest der Sinne macht.

In diesem Sinne, packen Sie Ihre Sonnenhut, laden Sie Ihre Sonnenbrille auf und treten Sie ein in einen bezaubernden Tag voller Sonnenschein und Freude in Port d’Andratx!