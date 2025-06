Wetterbericht: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen in Santa Ponsa

Wenn der Sommer seine ganze Pracht entfaltet, ist Santa Ponsa auf Mallorca wo man sein möchte. Der 30. Juni bietet eine besonders angenehme Wetterlage mit klarem Himmel und Temperaturen, die eine komfortable Range zwischen dem niedrigen und mittleren 30er-Bereich abdecken. Morgens, mittags und in der Nacht sorgen ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten, während der Nachmittag perfekt für ein erfrischendes Bad am Strand ist.

Temperaturen: Von moderat bis warm

Es wird erwartet, dass der Tag mit einer angenehmen Temperatur von 25.56ºC beginnt, die sich gegen Mittag auf 30.83ºC erwärmt. Auch wenn der Nachmittag mit 30.33ºC ein wenig abkühlt, bleibt es dennoch recht warm. Wenn die Sonne untergeht, können wir uns dann auf eine mildere Nachttemperatur von 27.11ºC einstellen. Dieser moderate bis warme Temperaturbereich sorgt für ein ausgewogenes Wettererlebnis.

Gefühlte Temperaturen: Etwas wärmer als angegeben

Natürlich geht nichts über das persönliche Empfinden. Die gefühlten Temperaturen werden den Tag über etwas wärmer sein als die tatsächlich gemessenen Werte. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 25.92ºC und steigt tagsüber auf 32.15ºC an. Der Nachmittag bleibt mit 31.72ºC immer noch gemütlich und die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 28.54ºC mit sich. Solche gefühlten Temperaturen unterstreichen das warme und einladende Klima von Santa Ponsa.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind: Alles im grünen Bereich

Ergänzend zu den angenehmen Temperaturen präsentiert der 30. Juni auch optimale Bedingungen hinsichtlich Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 49% verspricht der Tag ideales Freizeitwetter. Der leichte Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.31m/s aus Richtung 257º, und Böen von 2.94m/s sorgen für eine willkommene Brise während der heißen Stunden. Abgerundet wird das perfekte Wetterbild durch eine klare Wolkendecke von 0% und einer nicht existenten Regenwahrscheinlichkeit.

Insgesamt bietet Santa Ponsa am 30. Juni absolut perfektes Sommerwetter. Ob man sich nun für eine Wanderung durch die schöne Landschaft aufmacht, am Strand entspannt oder durch die bezaubernden Straßen der Stadt streift, das Wetter wird sicherlich zum Genuss des Tages beitragen. Also, packen Sie Ihre Sommerkleidung ein und genießen Sie alles, was Santa Ponsa zu bieten hat!