Wetter in Cala Rajada, 30. Juni 2025: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Der Sommer ist auf Mallorca und insbesondere in Cala Rajada in vollem Gange. Mit klarem Himmel, strahlendem Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Temperaturen lädt das Wetter dazu ein, den Tag am Strand oder bei einer entspannten Wanderung in der Natur zu verbringen. Genießen Sie die mediterrane Sommersonne und die lauen Abende unter dem Sternenhimmel. Hier folgen unsere genauen Wetterdetails für den heutigen Tag.

Temperaturverhältnisse Die Thermometermessungen signalisieren eine Mindesttemperatur von 25,34ºC und eine Höchsttemperatur von 28,75ºC für heute. Am Morgen kann man sich auf 25,45ºC einstellen, während die Temperatur tagsüber auf 28,17ºC steigt. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 28,67ºC, und die Nacht bringt eine angenehme Abkühlung auf 26,91ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Empfinden gibt uns ein umfassenderes Bild der Wetterlage: Am Morgen wird sich die Temperatur wie 25,83ºC anfühlen, tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 29,14°C. Der Nachmittag wird uns gefühlt bei moderaten 29,7°C belassen und in der Nacht wird das Gefühl auf eine kühle 27,97°C sinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen sind gleichbleibend gut, mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 55%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,79 m/s in Richtung 132º und es wird erwartet, dass die Windstärke die gleiche bleibt. Ein perfekt frischer Brise, um die sonnige Hitze auszugleichen. Übrigens, die Wolkendecke ist leer und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0; ein ideales Szenario für Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten. Aus all diesen Prognosedaten ist klar, dass dieser Tag einladend sonnig wird. Also, packen Sie Ihre Sonnencreme ein, setzen Sie Ihren Hut auf und genießen Sie diesen herrlichen Sommertag in Cala Rajada auf die beste Weise, die Sie können.