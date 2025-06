Das strahlende Wetter in Palma: Eine Vorschau für Juli 2025

Ein typisch sonniger Sommer erwartet uns in Palma, Mallorca! Am 01. Juli 2025, zeigt uns der Wetterbericht eine strahlende Sonne über der traumhaften Stadt. Mit einem klaren Himmel, Temperaturen zwischen 24.51ºC und 32.99ºC und geringer Regenwahrscheinlichkeit, verspricht dieser Tag, ein perfekter Sommertag in der Mittelmeerperle zu sein. Lassen Sie uns die Einzelheiten genauer betrachten.

Was die Temperaturen anbetrifft Die Temperaturen werden bereits am Morgen mit einem angenehmen Niveau von 24.83ºC einen frischen Start in den Tag bieten. Im Laufe des Tages klettern sie auf 32.1ºC und kühlen am Nachmittag auf 30.88ºC ab. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie sich auf eine laue Sommernacht mit einer Temperatur von 25.8ºC freuen. Gefühlte Temperatur - steigt die Hitze? Das thermische Gefühl wird trotz der hohen Temperaturen erträglich bleiben. Morgens fühlt es sich etwa wie 25.14ºC an. Tagsüber kommen wir mit 33.41ºC schon in den Genuss einer ordentlichen Portion Sommersonne. Der Nachmittag erlaubt eine leichte Abkühlung mit gefühlten 32.23ºC, und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf angenehme 26.21ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind - Eine vollständige Wetterübersicht Es wird erwartet, dass der Atmosphärendruck auf 1016 hPa liegen wird, was für stabile Wetterbedingungen spricht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 45% eher niedrig und bietet somit ein angenehmes Klima. Der Wind weht mit 4.62m/s aus einer Richtung von 235º und Böen erreichen eine Geschwindigkeit von 3.98m/s. Eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% abschließend, bedeutet dies, Sonnenliebhaber kommen voll auf ihre Kosten! Wir dürfen uns also auf einen strahlenden Sommertag in der wunderschönen Palma de Mallorca freuen. Genießen Sie den Sonnenschein!