Der Wetterbericht für Sóller am 1. Juli 2025 - Sonnenschein pur und mediterranes Sommerklima

Sóller, dieser charakteristische Ort auf Mallorca, der für seine Orangen und sein malerisches Eisenbahnmuseum bekannt ist, lädt heute erneut dazu ein, seine Schönheit unter dem majestätischen Schleier eines klaren Himmels zu erleben. Lassen Sie uns tiefer in die Wetterdetails eintauchen und verstehen, was uns dieser sonnige 1. Juli 2025 in Sóller bringt.

Temperaturspektrum im Laufe des Tages

Die Temperaturen zeigen ein beeindruckendes Spektrum mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 24.44ºC und einer maximalen Höhe von 34.46ºC. Die Quecksilbersäule zeigt für den Morgen 24.45ºC, am Tag 34.23ºC, am Nachmittag 32.02ºC und in der Nacht erfreuliche 25.29ºC. Der Tag zeigt somit eine wunderbare Vielfalt von Temperaturen, die sich für Outdoor-Aktivitäten, auf einem unserer markanten Bergpfade oder Strände ideal präsentieren.

Perzeption der Temperaturen während verschiedener Tageszeiten

Nun, wie bereits vorhersagbar, unterscheidet sich das gefühlte Temperaturprofil nur leicht von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens wird ein angenehmes 24.67ºC erwartet, während es tagsüber auf mächtige 34.83ºC steigt, bevor es am Nachmittag auf moderate 32.87ºC abkühlt. Die Nacht krönt den Tag mit einer gefühlten Temperatur von 25.65ºC, was eine kühle, angenehme Brise verspricht.

Details zu Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 36% werden erwartet, was ein trockenes und angenehmes Klima garantiert. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 1.75 m/s wehen und in Richtung 357º ausfallen, wobei Böen von bis zu 2.95 m/s auftreten können. Den Himmel krönen eine makellose Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0, was einen klaren, sonnigen Tag in Sóller verspricht.

Alles in allem, ein erfrischender und strahlender Sommertag in Sóller ist in Aussicht. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, diesen sonnenverwöhnten Tag in vollen Zügen zu genießen!