Die Sommerhitze im Juli in Alcúdia

Das erwartete Wetter in Alcúdia für den ersten Juli 2025 beeindruckt mit einem klaren Himmel, strahlendem Sonnenschein und einer beträchtlichen Hitze, die typisch ist für die Sommermonate auf Mallorca. Die Temperaturen schwanken zwischen sommerlichen mindestens 25.68°C und bis zu heissen 31.21°C. In Kombination mit der geringen Regenwahrscheinlichkeit von 0% verspricht dieser Tag ein perfektes Wetter für Strandbesucher.

Den Tagesverlauf der Temperaturen

Am frühen Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 26.07°C. Der Temperaturanstieg setzt sich im Laufe des Tages fort und erreicht tagsüber durchschnittlich 30.78°C. Am Nachmittag erreicht das Thermometer dann seinen Höhepunkt mit 30.92°C. Nach Sonnenuntergang fällt die Temperatur auf angenehme 27.5°C, die die Nacht in Alcúdia komfortabel gestalten.

Das gefühlte Thermometer

Das Thermometer vermittelt nur einen Teil der Geschichte, denn gefühlte Temperaturen sind oft aussagekräftiger. Morgens werden 26.07°C gefühlt, diese steigen tagsüber auf 31.89°C und erreichen nachmittags mit 32.11°C ihren Höchstwert. Doch auch in der Nacht bleibt die Wärme spürbar, mit gefühlten 28.56°C.

Die Lufteigenschaften

Aber nicht nur die Temperatur prägt unser Wettererlebnis, sondern auch der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind spielen eine entscheidende Rolle. Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1016 hPa bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.39m/s aus einer Richtung von 33º und kann Böen von bis zu 4.01m/s erreichen. Bedenken Sie, die richtige Sonnencreme und ausreichend zu trinken mitzunehmen, um die Sommerhitze in Alcúdia vollständig genießen zu können.