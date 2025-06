Strahlender Sommer im Port d'Andratx: Die Wettervorhersage für 1. Juli 2025

Im malerischen Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca steht der erste Juli 2025 unter dem Zeichen klarer Himmel und angenehmer Temperaturen. Es verspricht ein perfekter Sommertag zu werden, an dem sowohl Einheimische als auch Besucher das mediterrane Freiluft-Leben in vollen Zügen genießen können.

Das Thermometer klettert: Temperaturen im Detail

Die Temperaturen für den ersten Juli geben einen Vorgeschmack auf die Hochsommer auf Mallorca. Mit einer minimalen Temperatur von erfrischenden 26,6ºC in den Morgenstunden und einem Maximum von warmen 29,85ºC am Nachmittag herrscht ein ideales Klima für Aktivitäten aller Art. Hier die genauen Werte: 26,61ºC morgens, aufheizend auf 28,95ºC im Laufe des Tages, peaken dann bei maximal 29,59ºC am Nachmittag und kühlen schließlich in der Nacht auf angenehme 27,66ºC ab.

Hitzegefühl: Wie die Temperaturen empfunden werden

Nun zur gefühlten Temperatur, der sogenannten "thermischen Wahrnehmung". Morgens fühlen sich unsere 26,61ºC genau so an, wie sie sind. Im Laufe des Tages kann es jedoch etwas wärmer empfunden werden, mit einer gefühlten Temperatur von bis zu 30,8ºC. Am Nachmittag könnte das Quecksilber subjektiv sogar auf bis zu 32,25ºC klettern, bevor es nachts auf 30,02ºC zurückgeht. Passen Sie also auf, trinken Sie viel und suchen Sie Schatten auf wenn nötig.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterdetails

Zum Wohlbefinden tragen natürlich auch Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind bei. Am ersten Juli herrscht ein Atmosphärendruck von 1016 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt dabei 59%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Stärke von 3,01m/s aus Richtung 306º und wird begleitet von Böen, die bis zu 2,97m/s erreichen. Die Wolkendecke ist dabei nicht vorhanden und es sind auch keine Niederschläge zu erwarten. Ein Tag, wie gemacht, um im Freien zu verbringen.

Wir wünschen Ihnen einen strahlenden ersten Juli im wunderschönen Port d'Andratx. Genießen Sie das hervorragende Wetter!