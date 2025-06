Erfrischende Klarsicht - Wetterbericht für Santanyí, 01. Juli 2025

Die Sonne übernimmt das Kommando über das Himmelsspektakel am 1. Juli 2025 in Santanyí, mit einem strahlend klaren Himmel, der den Tag erfüllt. Der morgendliche Wachruf des Wetters wird durch eine angenehme Temperatur von 25.19ºC gegeben, die bis zum Tag auf 30.87ºC ansteigt und Santanyí in ihren warmen Umarmungen wiegt.

Temperaturen im Detail

Die Sonne neigt dazu, ihre Anwesenheit durch eine Reihe dynamischer Temperaturschwankungen geltend zu machen. Die minimale Temperatur wird auf rund 24.97ºC geschätzt, während die maximale Temperatur bei 30.87ºC in den Zenit steigt. Ein angenehmer Übergang durch den Tag wird erwartet, mit 29.20ºC am Nachmittag, die sich bis in die stille Nacht auf 26.19ºC mildern.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen malen ein klares Bild des Wetters, das auf uns zukommt. Früh am Morgen werden wir eine gefühlte Temperatur von 25.41ºC auf unserer Haut spüren. Dieses wärmegefüllte Gefühl wird sich bis zum Tag auf 31.35ºC erhöhen, bevor es am Nachmittag auf 30.05ºC absinkt, um uns schliesslich in der Nacht mit einer fühlen Temperatur von 26.19ºC sanft in den Schlaf zu wiegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Um das Wetterbild noch detailreicher zu gestalten, werfen wir einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen. Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird zu 44% gemessen, was eine insgesamt angenehme Wetterlage verspricht. Ein sanfter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.87 m/s aus der Richtung 154º wehen, gelegentlich begleitet von Böen mit einer Geschwindigkeit von 3.84 m/s.

Alles in allem wird der 1. Juli 2025 in Santanyí ein Tag mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und leichtem Wind sein, der beweist, dass das Wetter seine eigene Melodie hat.