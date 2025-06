Strahlend blauer Himmel über Santa Ponsa: Die Wettervorhersage für den 01. Juli 2025

In der lieblichen Gegend von Santa Ponsa auf unserer liebsten Insel Mallorca erwartet uns am 01. Juli 2025 ein hervorragendes Wetter. Ein klarer, strahlend blauer Himmel grüßt uns schon am frühen Morgen und beschert uns einen Tag voller Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die detaillierten Wetterbedingungen werfen.

Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa versprechen einen rundum warmen Tag. Sie fangen bereits am Morgen angenehm an mit erwarteten 25.69ºC, klettern im Tagesverlauf auf 30.35ºC und erreichen ihren Höhepunkt am Nachmittag mit erstaunlichen 30.52ºC. Selbst in der Nacht bleibt es noch warm mit 26.88ºC. Das Minimum des Tages liegt bei 25.56ºC und das Maximum bei 31.66ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich jedoch etwas von den tatsächlichen Werten unterscheiden. Am Morgen wird es mit 26.14ºC ein klein wenig wärmer anfühlen als es ist, im Laufe des Tages sogar noch intensiver mit 32.11ºC am Mittag und 32.59ºC am Nachmittag. In der Nacht bietet das Wärmegefühl mit 28.5ºC noch genügend Komfort, um draußen die laue Luft zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre bleibt mit einem Druck von 1016 hPa stabil. Eine angenehm moderate Luftfeuchtigkeit von 53% sorgt dafür, dass die Wärme nicht erdrückend wirkt. Eine leichte Brise von 3.74m/s trägt zur frischend angenehmen Atmosphäre bei und weht aus Richtung 227º. Böen von bis zu 3.11m/s bringen uns eine extra Abkühlung und lassen die Palmenblätter sanft rauschen. Es ist zu erwarten, dass der gesamte Tag unter einer geschlossenen 0-prozentigen Wolkendecke verlaufen wird.

Wenn Sie Ihren Tag in Santa Ponsa entsprechend planen, steht einem perfekten Sommertag auf Mallorca nichts entgegen. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend mit Sonnencreme zu schützen und genießen Sie diesen strahlend blauen, sonnigen Tag!