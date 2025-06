Exquisite Sommertemperaturen erfreuen Cala Rajada auf Mallorca

Ein prachtvoller Auftakt des Julis ist in Cala Rajada auf Mallorca zu finden. Klare Himmelsbedingungen, optimale Temperaturen und angenehme Brise sind die Hauptmerkmale dieser Wetterprognose, die einen idyllischen Tag für Einheimische und Urlauber gleichermaßen verspricht. Zwischen türkisfarbenem Wasser und malerischen Ausblicken, haben die Wetterinstanzen sich dazu entschieden, uns einen nahezu perfekten Sommertag zu bescheren.

Temperaturen: Warme Sommerbrise zum Genießen

Begleiten wird uns ein beeindruckender Temperaturbereich von minimal 25.31°C bis zu einem Höchstwert von 28.51°C. Den Tag begrüßen wir mit herrlichen 25.48°C am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf wohlige 27.82°C und erreicht im Laufe des Nachmittags seinen Höhepunkt mit ausgezeichneten 28.49°C. In der Nacht kühlt die Insel etwas ab und bietet uns angenehme 26.32°C.

Gefühlte Temperaturen: Ein Genuss für die Sinne

Die thermischen Gefühle, die wir erleben, sind äußerst angenehm und machen den 1. Juli zu einem perfekten Tag zum Entspannen in Cala Rajada. Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 25.68°C. Im Laufe des Tages steigt dieses angenehme Gefühl auf 28.69°C und erreicht in der Nachmittagshitze einen Höchstwert von 29.82°C. Die Nacht bleibt gemäßigt mit gefühlten 26.32°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die ideale Mischung

Die klimatischen Bedingungen in Cala Rajada sind zum Genießen und erfüllen die Erwartungen der Liebhaber des guten Wetters. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem angenehmen Niveau von 55%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.34m/s aus Richtung 154° und kann in Böen bis zu 4.56m/s betragen. Die Wolkendecke bleibt vollständig klar, was uns einen blauen, wolkenlosen Himmel beschert. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null - ein perfekter Sommertag auf der Insel.