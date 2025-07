Herrlicher Tag in Palma: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Gute Nachrichten für die Bewohner und Besucher Palmas: Der 2. Juli 2025 verspricht einen Tag voller strahlendem Sonnenschein mit klarem Himmel und sommerlich warmen Temperaturen. Eine kleine Brise wird die perfekte Ergänzung zu einem rundum idealen Sommertag auf Mallorca bilden. Die Tagesprognose für das Wetter in Palma sieht wie folgt aus:

Temperaturen sorgen für Badewetter im Juli

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite: Die minimale Temperatur liegt bei angenehmen 24.12ºC und steigt im Laufe des Tages auf warme 32.38ºC. Bereits am Morgen werden wir angenehme 24.8ºC verzeichnen können. Am Tag klettert das Thermometer dann auf bis zu 32.38ºC, bevor es am Nachmittag auf 29.97ºC abkühlt. In der Nacht erwartet uns dann eine mildere Temperatur von 25.68ºC.

Gefühlte Temperaturen machen den Tag perfekt

Die gefühlten Temperaturen liegen jedoch etwas über den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich bereits wie 25.01ºC an. Tagsüber erreichen wir gefühlte 33.44ºC und auch am Nachmittag bleibt es mit 30.85ºC angenehm warm. In der Nacht fühlt sich die Temperatur dann wie 26.08ºC an, der perfekte Ausklang für einen schönen Sommertag.

Gute Atmosphärenbedingungen: Idealer Luftdruck, moderate Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Wetter kommt mit einer Atmosphärendruck von 1016 hPa, einer optimalen Bedingung für alle meteorologischen Verhältnisse. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 43% in einem sehr angenehmen Bereich. Die leichte Brise ist mit einer Geschwindigkeit von 4.86m/s aus der Richtung 215º zu spüren, hin und wieder gibt es Böen mit 4.31m/s. Diese Bedingungen sorgen für kleine Erfrischungen während des heißen Tages.

Das i-Tüpfelchen des idealen Sommertages: eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0. Damit steht einem herrlich sonnigen Tag in Palma nichts mehr im Weg.