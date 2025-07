Prächtiges Wetter in Sóller: Sonnenschein und klare Himmel am 2. Juli 2025

Willkommen zu Ihrer täglichen Wettervorhersage in Sóller, Mallorca. Aktuelle Prognosen weisen auf einen für Sommer typischen klar himmlischen Tag hin. Liebe Sommerfreunde, es erwartet uns ein Tag mit einem wolkenlosen Himmel und segensreichen Temperaturen für Outdoor-Aktivitäten. Verabschieden Sie sich von den Wolken und sagen Sie "Hola" zu einem Tag mit strahlendem Sonnenschein und Bedingungen, die einen Aufenthalt im Freien äußerst angenehm machen.

Temperatursprünge

Die Temperaturen in Sóller variieren im Verlauf des Tages deutlich. Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 24.73ºC, die sich auf einen Höchstwert von 34.25ºC in der Mittagszeit steigern. Zum Nachmittag hin sinken die Werte auf 31.06ºC bevor sie in der Nacht auf 25.36ºC abfallen. Prägnant ist die minimale Temperatur von 23.87ºC und die spektakuläre Maximaltemperatur von 34.25ºC.

Das Gefühl auf der Haut

Während das Thermometer bestimmte Werte liefert, kann das thermische Empfinden variiert sein. Das Gefühl, das auf der Haut liegt, beläuft sich am Morgen auf 25.01ºC, steigt während des Tages auf 34.42ºC, sinkt am Nachmittag auf 31.45ºC und besänftigt sich in der Nacht auf 25.57ºC. Also, die gefühlte Temperatur verspricht ein ausgezeichnetes Wetter für Ihre Freizeitaktivitäten!

Eine Sache von Druck, Feuchtigkeit und Wind

Um das meteorologische Bild komplett zu machen, berichten wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 34%. Der Wind strömt gemäßigt mit 2.19m/s in Richtung 259º und gipfelt in Böen von 3.39m/s. Zudem bleibt der Himmel mit einer Wolkendecke von 0% völlig unverstellt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt schlanke 0. Perfekte Bedingungen also, um sich im Freien zu vergnügen!

Lassen Sie uns diese herrlichen Bedingungen in vollen Zügen genießen und das Beste aus diesem sonnigen Tag hier in Sóller, Mallorca machen. Bleiben Sie sicher und gesund!