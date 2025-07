Detaillierte Wetteraussichten für Alcudia am 2. Juli 2025

Während der Hochsaison erfreut sich die wunderschöne Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca an einem klaren Himmel. Der 2. Juli 2025 wird keine Ausnahme sein, mit Temperaturen, die zwischen sommerlichen 25,3ºC und heißen 31,89ºC schwanken werden. Ganz gleich, ob Sie morgens erwachen, den Tag verbringen, den Nachmittag genießen oder sich der Abend nähert, das Wetter in Alcúdia bleibt durchgehend angenehm und einladend.

Temperaturen des Tages im Detail

Es wird ein warmer Tag in Alcúdia, beginnend mit morgendlichen 25,88ºC und später am Tag zu einem hochsommerlichen 31,33ºC ansteigend. Am Nachmittag erwartet uns ein Wetter von 31,26ºC, bevor die Temperatur wieder ein wenig auf 26,35ºC in der Nacht sinkt. Trotz dieser Variation bleibt das Wetter durchgehend warm, perfekt für alle Ihre geplanten Aktivitäten sowohl am Strand als auch im Landesinneren.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, die ja bekanntlich ein ebenso wichtiger Indikator für das Empfinden der Wärme ist, wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Morgens fühlt es sich an wir 26,09ºC , am Tage leicht heißer mit 32,19ºC, ähnlich am Nachmittag mit 32,09ºC und angenehm kühl am Abend mit 26,35ºC. Seien Sie also vorbereitet und kleiden Sie sich entsprechend.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf der technischen Seite wird der atmosphärische Druck bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei moderate 45% betragen . Der Wind wird leichte 6.9m/s aus Osten (90º) wehen, mit Böen von bis zu 5.53m/s. Trotz des klaren Himmels wird also ein leichter Wind für ein wenig Kühlung sorgen – perfekt, um die Wärme etwas zu mildern. Glücklicherweise liegen die Wolkendecke und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, was bedeutet, dass es keinen Regenschirm brauchen wird!

Alles in allem verspricht der 2. Juli 2025 in Alcúdia, Mallorca, ein absolut perfekter Sommertag zu werden. Egal, ob Sie Ihre Zeit am Strand, beim Sightseeing oder einfach nur bei einem entspannten Tag am Pool verbringen möchten – das Wetter wird auf Ihrer Seite sein!