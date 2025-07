Wetterbericht Cala Millor: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwartet

Erleben Sie heute einen herrlichen Tag in Cala Millor, denn das Wetterbild ist geprägt von einem klaren, wolkenfreien Himmel und milden bis warmen Temperaturen. Die regionalen klimatischen Bedingungen versprechen einen kühlen, doch sonnigen Beginn des Julis, der ideale Gelegenheiten für Freiluftaktivitäten bietet.

Temperaturübersicht in Cala Millor: angenehme sommerliche Werte

Genüssen Sie die sommerlichen Temperaturen in Cala Millor. Die minimale Temperatur für heute wird auf 24.1ºC und die maximale Temperatur auf ca. 28.26ºC geschätzt. Die Tageshöchstwerte knacken dabei leicht die 28ºC-Marke. Am Morgen startet der Tag mit milden 24.44ºC, steigt auf 28.01ºC während des Tages und kühlt auf 25.47ºC in der Nacht ab.

Das gefühlte Thermometer: wärmere Tageszeiten

Das gefühlte Thermometer zeigt uns eine leichte Erhöhung der Temperaturen. So werden morgens 24.85ºC, tagsüber 29.04ºC, nachmittags 28.78ºC und nachts 25.95ºC erwartet. Dies sorgt für ein behagliches Klima, wobei Sie sich auf wärmere Temperaturen während der Tagesstunden einstellen sollten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: moderate Bedingungen

Der heutige Tag in Cala Millor präsentiert einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 56%. Die Brise sorgt ebenfalls für angenehme Verhältnisse, mit einem Wind von circa 4.83 m/s in Richtung 115º und Böen von bis zu 4.59 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 0% klar, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, was einen strahlend blauen Himmel verspricht.

Genießen Sie den schönen Tag in Cala Millor und vergessen Sie nicht, bei diesen sonnigen Bedingungen ausreichend Sonnenschutz zu verwenden!