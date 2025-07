Triumpf des Sonnenscheins in Santa Ponsa: Sattes Sommerwetter für den 2. Juli 2025 vorhergesagt

Glimmende Strahlen treffen auf die atemberaubende Landschaft Mallorcas. Der 2. Juli 2025 zeigt sich von seiner strahlendsten Seite. Santa Ponsa, ein Juwel am Mittelmeer, kann sich auf angenehme Temperaturen und klaren Himmel freuen. Der ideale Tag also für Einheimische und Touristen, um die Schönheiten und Annehmlichkeiten des Sommers in vollen Zügen zu genießen.

Hitze, wir kommen: Temperaturen bis 30.84ºC

Mit einem erwarteten Tiefstwert um 25.22ºC am Morgen und einer Höchstmarke bei 30.84ºC, steht uns ein Tag bevor, der selbst dem hitzeresistentesten Mallorquiner die Schweißperlen auf die Stirn treiben kann. Doch der Tag startet mild: Bei 25.56ºC am Morgen kann man noch ruhig einen Kaffee im Freien genießen. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen dann auf 29.71ºC und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 29.82ºC. Die Nacht bleibt ebenfalls mild mit erwarteten 26.95ºC.

Es fühlt sich heiß an: Thermisches Gefühl von bis zu 31.08ºC

Das Thermometer mag uns die Temperaturen anzeigen, doch letztlich zählt, wie wir das Wetter wahrnehmen. Das thermische Gefühl, auch gefühlte Temperatur genannt, liegt am Morgen bei 25.87ºC. Im Tagesverlauf steigt es auf 31.08ºC und sinkt dann nachmittags auf 30.94ºC. Auch nachts lässt die Hitze nach, es bleibt jedoch warm mit einem thermischen Gefühl von 28.69ºC.

Himmelwärts geblickt: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Über uns nur klarer Himmel – wie sieht es dahinter aus? Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 53 % dürfte unser Körper die Erfrischung, die er durch Schweißabgabe sucht, recht effektiv erreichen. Ein leichter Wind wird mit 3.47m/s aus der Richtung 181º wehen und gelegentlich Böen von bis zu 3.48m/s mitbringen. Die Wolkendecke bleibt allerdings bei 0 %, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt ebenso bei 0 % - es bleibt also trocken bei klarem Himmel.

Ein perfekter Tag also, um in Santa Ponsa unter der mallorquinischen Sonne zu entspannen. Ob am Strand, in den Cafés oder beim Flanieren durch die malerische Altstadt - genießen Sie den Sommer auf Mallorca in vollen Zügen.