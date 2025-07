Wetterbericht: Klare Himmel und angenehme Temperaturen in Cala Rajada am 02. Juli 2025

Willkommen zu unserem alltäglichen Wetterbericht. Heute konzentrieren wir uns auf die Vorhersage für Cala Rajada, am 02. Juli 2025. Falls Sie einen Sonnentag mit warmen Temperaturen lieben, dann ist dies Ihr Tag! Mit einem klaren Himmel und einem geringen Wind, macht es den Tag perfekt, um unter der strahlenden Sonne zu liegen und die wunderbare Landschaft von Cala Rajada zu genießen.

Die Temperaturen durch den Tag

Wir erwarten einen Tag mit äußerst angenehmen Temperaturen. Die Prognose zeigt eine minimale Temperatur von 24.77°C und eine maximale von 28.21°C. Am Morgen erwartet uns frische 25.09°C, während die Temperaturen am Tag auf heisse 27.94°C ansteigen und am Nachmittag auf 27.84°C abfallen. Die Nacht bleibt mit 26.17°C warm.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Die gefühlten Temperaturen werden den ganzen Tag über von der Sonne bestimmt. Morgens erwartet uns eine angenehme 25.56°C, während die Temperaturen tagsüber auf 29.25°C ansteigen und sich am Nachmittag auf 29.22°C abkühlen. In der Nacht erwarten wir 26.17°C.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Atmosphärendruck betrifft, kann man eine stabile 1016 hPa erwarten. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 59% liegen, was einen relativ trockenen Tag bedeutet. Der Wind wird mäßig sein, mit einer Geschwindigkeit von 5.12m/s aus Richtung 116° und Böen von 5.1m/s. Somit bietet der Tag ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten, ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit.

Alles in allem, wird es in Cala Rajada ein wunderschöner sonniger Tag sein. Vergessen Sie nicht, sich mit Sonnencreme zu schützen und genießen Sie den klaren Himmel. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag!