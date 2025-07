Das vollkommene Sommerwetter: Sonnenschein satt in Palma

Sommer ist mehr als nur eine Jahreszeit auf der schönen Insel Mallorca – Sommer in Palma ist eine Lebensart. Das Wetter am 3. Juli 2025 trägt zu dieser Lebensfreude bei, indem es uns einen Tag blauen Himmels und brillante Sonnenstrahlen beschert. Mit sehr geringer Bewölkung und keiner Regenwahrscheinlichkeit bietet der Tag Genuß von Sonne pur und zauberhafte mallorquinische Sommermomente.

Temperaturen für den perfekten Sommertag

Vielfältig wie die Mallorquiner Architektur und Kultur schwankt auch die Temperatur am 3. Juli 2025 und bietet eine wohl temperierte Palette, von milden 24.2ºC in den Morgenstunden bis hin zum hochsommerlichen Höhepunkt von 32.44ºC. Am Morgen erwarten wir bereits 24.42ºC, was uns auf einen wunderbaren Tag einstimmt. Tageshöchstwerte erreichen wir mit 31.9ºC, während wir den Nachmittag um 30.24ºC genießen und uns schließlich in die angenehm kühle Nacht mit 26.22ºC zurückziehen.

Das Thermische Gefühl: Wärme zum Genießen

Trotz der heißen Sommertemperaturen bleibt das thermische Gefühl am 3. Juli angenehm. Morgens fühlt sich das Wetter auf der Haut mit 24.51ºC an, während es mittags auf sommerliche 32.88ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 31.58ºC ab und erreicht nachts eine gemütliche 26.22ºC. Ein perfekter Tag zum Sonnenbad und Siesta unter den Pinien.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das große Klima Finish

Um unserer perfekten Wetterzusammenfassung den letzten Schliff zu geben, bleibt uns der Luftdruck von 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 44% zu erwähnen. Der Wind hält sich mit ordentlichen 4.67m/s aus Richtung 228° und Böen von bis zu 4.59m/s mäßig. Das sorgt für eine erfrischende Brise für unsere Haut, während wir die Spitzen der Palmen am Himmel beobachten. Gekrönt wird dieser prächtige Sommertag von einer durchschnittlichen Bewölkungsrate von nur 1%. Ein Sommertag aus dem Bilderbuch in Palma, den man am besten im Freien genießt.